تعاونية الاتحاد تعزز تجربة المتسوقين بحلول دفع مبتكرة في 17 فرعاً

أعلنت تعاونية الاتحاد عن توفير خدمة الدفع الذاتي «check and go» في 17 فرعاً من فروعها المنتشرة في إمارة دبي، وذلك بعد تركيب 45 جهاز دفع ذاتي ضمن خطة توسعية تهدف إلى تحسين تجربة التسوق، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في قطاع تجارة التجزئة.

وأكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجهات السوق والتحول المتسارع نحو التقنيات الذكية، مشيراً إلى أن أجهزة الدفع الذاتي أصبحت اليوم من الأدوات الأساسية لتوفير تجربة سلسة وسريعة للمتسوقين، دون الحاجة للانتظار في الطوابير أو الاعتماد الكامل على صناديق الدفع التقليدية.

وأضاف: إن التعاونية وسعت نطاق خدماتها الرقمية من خلال تفعيل خدمة Scan & Go، التي تتيح للعملاء مسح المنتجات بأنفسهم عبر تطبيق التعاونية، ثم الدفع مباشرة دون التوقف عند الكاشير، ما يوفر وقتهم ويعزز من خصوصية تجربة التسوق.

وأوضح أن التعاونية وفرت خاصية دعم وسائل دفع رقمية متعددة مثل Google Pay، وميزة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرتبطة بنظام الفواتير الرقمية داخل التطبيق الذكي للتعاونية.

وأشار الهاشمي إلى أن هذه المبادرات تندرج ضمن استراتيجية التعاونية في تحديث بنيتها التحتية الرقمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستويات أعلى من رضا العملاء، مع الحفاظ على التزامها تجاه الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على الفواتير الورقية، بما يتماشى مع احتياجات المستهلكين، والتطورات المتلاحقة في قطاع التجزئة داخل دولة الإمارات.