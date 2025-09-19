«ميتا» تكشف عن نظارات ذكية مزودة بشاشة وجهاز تحكم بالمعصم

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الأربعاء، عن نظارات ذكية جديدة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتضمن شاشة صغيرة، ويمكن التحكم بها عن طريق سوار عصبي على المعصم، يتيح التحكم فيها بحركات بالكاد يمكن ملاحظتها.

يتم التحكم بالنظارة الذكية بواسطة سوار معصم يلتقط إيماءات اليد الدقيقة، ويُسمى «ميتا نيورال باند»، وهو نفس السوار الذي كشفت عنه الشركة في مؤتمر كونكت العام الماضي، كجزء من عرضها التجريبي لجهاز أوريون.

ويواصل زوكربيرغ الترويج لهذه النظارات، كخطوة جديدة في تفاعل الإنسان مع الحاسوب، متجاوزاً لوحات المفاتيح والشاشات اللمسية والفأرة.

وقال: «النظارات هي الشكل الوحيد الذي يتيح للذكاء الاصطناعي أن يرى ما تراه، ويسمع ما تسمعه، وفي النهاية، يُنتج ما تريد إنتاجه، سواء صوراً أو فيديو».

تحمل النظارات الجديدة اسم «ميتا راي بان ديسبلاي»، وستتوفر في 30 سبتمبر بسعر 799 دولاراً.