«أبوظبي الوطنية للتأمين» توقع شراكة طويلة الأمد مع أليانز تريد

أعلنت كل من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة «أليانز تريد»، الشركة الرائدة عالمياً في الائتمان التجاري، عن تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد بينهما في إطار تعزيز وصول الشركات إلى حلول تأمين الائتمان التجاري في أنحاء الدولة.

وسيتيح التعاون لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين توسيع محفظتها وتقديم حلول مخصصة للشركات الإماراتية لحمايتها من مخاطر تخلف العملاء عن السداد. كما تمكن هذه الحلول الشركات من التداول بأمان، وزيادة رأس المال العامل، وتحقيق النمو في الأسواق المحلية والدولية.

فرص التوسع

يوفر تأمين الائتمان التجاري حلاً حيوياً للشركات من مختلف الأحجام، فهو يدعمها في حماية التدفق النقدي، وتغطية الخسائر، وتحسين فرص التمويل، واستكشاف فرص التوسع الآمن في أسواق جديدة.

ويتيح الحل أيضاً لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين الاستفادة من خبرة «أليانز تريد» الكبيرة في تقييم المخاطر والوصول إلى قاعدة بياناتها الإقليمية التي تضم أكثر من 40.000 شركة في مختلف القطاعات الرئيسية في المنطقة، وبالتالي تزويد عملائها بتصورات متعمقة عن الأسواق ومعلومات ائتمانية فورية.

أداة استراتيجية

وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عملها على تطوير عروضها لمواكبة احتياجات بيئة الأعمال المتغيرة. وسيشكل منتجنا الجديد أداة استراتيجية لدعم الاستقرار المالي ونمو الشركات في الإمارات. يمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة في استراتيجية الشركة لتقديم حلول ذات قيمة عالية تعالج تحديات السوق الرئيسية وتعزز استمرارية الشركات وقدرتها التنافسية».

وسيتوفر المنتج للشركات المؤهلة في مختلف القطاعات بدولة الإمارات، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز النمو المستدام وتشجيع ممارسات الائتمان المسؤولة التي تخدم الاقتصاد الوطني وطموحات قطاع الأعمال في البلاد.

وقال داريو لوكاتيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أليانز تريد» في منطقة الشرق الأوسط: «يسعدنا التعاون مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وتقديم خبراتنا الإقليمية والعالمية لدعم الشركات الإماراتية. إذ سيساعد هذا التعاون الشركات على النمو بنحو أسرع وأكثر أماناً. وبصفتنا الشركة الرائدة عالمياً في تأمين الائتمان التجاري، فإننا نواصل التزامنا بتقديم الحلول التي تدعم العمليات التجارية الآمنة وذات المصداقية».