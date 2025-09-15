أوكلي تكشف عن إبداعات من زمن لم يأتِ من خلال سلسلة كيليان مبابي المميزة

كشفت أوكلي عن سلسلة نظارات كيليان مبابي المميزة، والتي تجسّد الدقة الجريئة لأحد ألمع نجوم الرياضة في العالم. ويواصل مبابي، الأيقونة العالمية التي وضعت بصمتها عبر أجيال متعددة داخل الملعب وخارجه، الارتقاء إلى آفاق جديدة برؤية واضحة، ليجمع بين الإرث والتطور. وتنضم هذه السلسلة إلى مجموعة Artifacts From The Future، المُصممة للمستقبل والمتوفرة اليوم، وتشمل إصدارًا خاصًا من طرازَي Lateralis وEnigma Mass بألوان حصرية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كيليان مبابي: "شكّلت أوكلي منذ عام 2021 جزءًا من رؤيتي للمستقبل. وتجسّد هذه السلسلة المميزة أسلوبي في اللعب بثقة وتركيز ونظرة دائمة نحو الأمام. وتعكس هذه التصاميم تلك العقلية، وآمل أن تُلهم الجيل القادم لتحقيق أحلامه وصياغة رؤيته الخاصة".

وتضم سلسلة كيليان مبابي المميزة تصميمين بارزين يجمعان بين الأداء اليومي والأناقة العملية. ويأتي طراز Lateralis باللون العنبي الداكن المطفي مع عدسات Prizm™ Ruby، بطابع مستوحى من النظارات شديدة الانحناء في فترة أواخر التسعينيات، وتصميم أنيق وبارز الملامح وثبات محكم دون انزلاق بفضل وسادات الأنف المدمجة وأطراف الأذن المصبوبة. أما طراز Enigma Mass باللون العنبي الداكن الشفاف، فهو عبارة عن إطار مربع بسيط وقابل لتركيب العدسات الطبية، ومزوّد بوسادات TruBridge™ للأنف لتوفير راحة تكيفية وارتداء طوال اليوم. ويحمل طراز Lateralis توقيع مبابي المحفور على العدسة، فيما يتزيّن كِلا الإطارين بشعار أوكلي البيضاوي على الذراع، ويأتيان مع حقيبة صغيرة مصممة خصيصًا.

يُطرح طرازا Lateralis وEnigma Mass سلسلة كيليان مبابي المميزة في 11 سبتمبر على موقع Oakley.com وفي متاجر أوكلي المختارة وشركائها حول العالم.