استرازينيكا توقف توسعاً بقيمة 200 مليون جنيه استرليني في كامبريدج

قالت شركة استرازينيكا البريطانية العملاقة لصناعة الأدوية، إنها أوقفت عملية توسع مخطط لها في موقع أبحاثها في مدينة كامبريدج بقيمة 200 مليون جنيه استرليني.

ويأتي هذا بعدما تخلت شركة الأدوية عن خطط لاستثمار 450 مليون جنيه استرليني في مصنع للقاحات في ميرسيسايد في وقت سابق من العام الجاري في ضربة للحكومة مع سعيها للتأكيد على التزامها بتنمية الاقتصاد وجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن المتحدث باسم استرازينيكا قوله يوم الجمعة: "نقوم باستمرار بإعادة تقييم احتياجات الاستثمارات لشركتنا ويمكننا تأكيد توقف توسعنا في كامبريدج".

وأضاف: "ليس لدينا تعليق آخر".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا باسكال سوريوت، قال في فبراير الماضي إنه "محبط للغاية" بسبب خطوة إلغاء موقع ميرسيسايد، لكنه أشار إلى أن الشركة "لم تتمكن من جعل الاستثمار قابلا للاستمرار اقتصاديا".

وفي الشهر الماضي، أعلنت استرازينيكا عن خطط لاستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة وسط تهديد وشيك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية.

وقالت الشركة إن الاستثمار سيوفر تمويلا لمنشأة تصنيع جديدة على أحدث طراز" في ولاية فرجينيا، والذي من المقرر أن يكون أكبر استثمار للشركة في التصنيع على مستوى العالم.