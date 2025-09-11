إدراج «أوراسكوم كونستراكشون» بسوق أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج شركة «أوراسكوم كونستراكشون» الشركة العالمية للمقاولات الهندسية والإنشاء. ويُعد هذا الإدراج الثالث لشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025، ما يعكس الالتزام المتواصل بتوسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتعزيز الفرص والنمو، من خلال بيئة تداول مبتكرة حيوية، تتسم بأعلى مستويات الشفافية، وتحظى بدعم منصة قوية لأسواق رأس المال، ومجموعة واسعة من المشاركين.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يمثل إدراج شركة أوراسكوم كونستراكشون إضافة نوعية، تعزز عمق السوق، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين، للمشاركة في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية. ومن خلال إدراج شركة رائدة في قطاع البنية التحتية فإننا نوسع خيارات الاستثمار المتاحة، خصوصاً المنتجات المرتبطة بالاحتياجات طويلة الأجل للبنية التحتية والطاقة، وتكمل هذه الخطوة باقة المنتجات، التي توفرها الشركات المدرجة والقطاعات التي يغطيها السوق، والبالغ عددها 12 قطاعاً، تشمل شركات الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، العقارات، والطاقة وغيرها. ويعكس هذا التنوع قوة الشركات المدرجة، التي سجلت أعلى مستويات الربحية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، خلال النصف الأول من 2025، مع ارتفاع صافي الأرباح لتبلغ 88 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 15.6% عنه من نفس الفترة من العام الماضي، كما سيواصل السوق التزامه بتلبية تطلعات المستثمرين، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً». وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوطبي 3 تريليونات درهم.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أوراسكوم كونستراكشون: «يسرنا بدء التداول في سوق أبو ظبي. ونحن نشطون في قطاعات الإنشاءات واستثمارات البنية التحتية في أبوظبي، ونتطلع لإضافة المزيد إلى سجلنا في تنفيذ مشاريع واستثمارات كبرى في أسواقنا العالمية لمساهمينا الجدد والحاليين. تُمثل هذه خطوة في إعادة هيكلتنا لتوسيع أعمالنا في قطاع الإنشاءات وزيادة استثماراتنا في البنية التحتية، وتمتلك الشركة 50% من شركة بيسيكس، إلى جانب العديد من المشاريع في مجالات مواد البناء، وإدارة المرافق، وخدمات المعدات.

ووصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة لمشاريع أوراسكوم كونستراكشون قيد التنفيذ في النصف الأول من عام 2025 إلى 9.6 مليارات دولار أمريكي، وحققت إيرادات بقيمة 2 مليار دولار، وصافي ربح بلغ 82.7 مليون دولار. ومنذ الطرح العام الأولي في مارس 2025 قامت الشركة بتوزيع أكثر من 300 مليون دولار أمريكي على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، وحرصت على توزيع أرباح نقدية سنوية بشكل منتظم منذ عام 2018، وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح حتى الآن في عام 2025 نحو 51.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 20.7%».