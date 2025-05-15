لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 مايو

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية الخميس تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 25 مايو على الأقل، في ظل مواصلة الحوثيين في اليمن، تبني إطلاق صواريخ نحو الدولة العبرية.

وقالت لوفتهانزا في بيان إن قرار تمديد تعليق الرحلات اتُخذ "بسبب الوضع الراهن"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت المجموعة التي تضم شركات "يورو وينغز" والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية و"بروكسل إيرلاينز"، قد علّقت رحلاتها إلى تل أبيب عقب سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون في محيط مطار بن غوريون في الرابع من مايو.

ومددت الشركة التعليق مرات عدة.

وسقط الصاروخ قرب موقف للسيارات في المطار الدولي، بعدما فشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه. وأسفر ذلك عن إصابة ستة أشخاص بجروح.