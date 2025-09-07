«لوتس ليفينغ» البريطانية تنقل أعمالها من لندن إلى دبي

أعلنت شركة «لوتس ليفينغ»، المطور العقاري البريطاني، رسمياً، عن نقل أعمالها من لندن إلى دبي، حيث تتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً بالقطاع، وطورت أكثر من 1000 وحدة سكنية في لندن.

كما أعلنت «لوتس ليفينغ» عن الاستحواذ على قطعة أرض، بالتعاون مع شركة «أسكو» لإقامة أول مشروع سكني لها في منطقة دبي الجنوب، إحدى أسرع المجتمعات نمواً في دبي، والتي تتمتع بنهضة عمرانية في الفترة الحالية.

وقالت لوتس ليفينغ إن المشروع السكني في دبي الجنوب، يعد أول خطوة لدخول سوق العقارات الإماراتي المتنامي على مستوى المنطقة والعالم.

وقال راجيف نهرو الرئيس التنفيذي لشركة «لوتس ليفينغ»: يمثل وضع حجر الأساس للمشروع بداية دخول الشركة إلى سوق العقارات المزدهر في دبي. بعد اكتساب خبرة طويلة في لندن، اخترنا دبي لما تتمتع به من اقتصاد ديناميكي، ورؤية قيادية واضحة، وآفاق نمو طويلة الأمد.

نسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم مستوى جديد من الجودة في الحياة السكنية في دبي الجنوب، مع المساهمة في مستقبل مستدام ومليء بالحيوية للمدينة. من جانبه، قال وايل أبو الحمائل مدير قطاع العقارات في «أسكو»: يؤكد وضع حجر الأساس للمشروع على ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع العقارات في دبي، ونتطلع إلى مواصلة دورنا في تعزيز المشاريع المبتكرة في الإمارة.