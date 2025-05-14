شوبا العقارية تطرح صكوكاً بـ 500 مليون دولار

أعلنت «شوبا العقارية»، أمس، عن الطرح الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج إصدار الصكوك، الذي أطلقته الشركة مؤخراً بقيمة 1.5 مليار دولار، وسيتم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة لندن وناسداك دبي.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب على هذه الصكوك ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، لتصل إلى 1.54 مليار دولار، وبلغت نسبة السعر الأولي المتوقع 8.375 %، وأدى الاهتمام الكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى تشديد ملحوظ للأسعار بنحو 37.5 نقطة أساس، ليصل العائد الفعلي إلى 8 % سنوياً، وتم توزيع 61 % من إجمالي الإصدار للمستثمرين المحليين، و39 % المتبقية للمستثمرين الدوليين، ما يعكس ثقة المستثمرين بنمو شوبا العقارية ومستقبل قطاع العقارات في دبي.

التكامل العكسي

وقال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «يؤكد نجاح إصدار الصكوك بقيمة 500 مليون دولار على ثقة المستثمرين الراسخة والمستمرة بالاستقرار المالي والتوجه الاستراتيجي لشوبا العقارية. وتواصل استراتيجيتنا، مدعومة بنموذج التكامل العكسي، تحقيق نتائج مالية مميزة، بما في ذلك النمو الملحوظ في الإيرادات المتراكمة والمبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، ما يعزز التزامنا بالنمو وتوفير القيمة على المدى الطويل».

ويأتي الإصدار الجديد للصكوك، المستحقة عام 2029، بعد إعلان وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية في أبريل 2025 عن ترقية تصنيف شركة بي إن سي للاستثمارات، الشركة الأم لشوبا العقارية، من Ba3/ مستقر إلى Ba2/ مستقر. وانسجاماً مع تحسّن التصنيف الائتماني للشركة من المتوقع أن تحصل الصكوك الجديدة على تصنيف Ba2/ مستقر من وكالة «موديز» وتصنيف BB/ مستقر من وكالة «ستاندرد آند بورز».

وعينت «شوبا» بنوك «أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«رأس الخيمة الوطني» و«الشارقة الإسلامي» و«جي بي مورجان» و«المشرق» و«ستاندرد تشارترد» و«وربة» وشركة أرقام كابيتال، كمديرين مشتركين ووكلاء لهذه الصفقة، ونجحت هذه المؤسسات في دعم الطرح وإنجاحه بفضل خبرتها الطويلة، بعد أن أسهمت في دعم عمليات الإصدار السابقة لشركة شوبا العقارية.

وتضمنت عملية الإصدار أيضاً تعيين كليفورد تشانس ودنتونز كمستشارين قانونيين وجرانت ثورنتون كمدقق حسابات، ما عزز التزام شوبا العقارية بأعلى معايير الحوكمة والتعاون مع المؤسسات الرائدة.