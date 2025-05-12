إطلاق مشروع «شوبا سنترال» متعدد الاستخدامات في دبي

أعلنت «شوبا» العقارية عن إطلاق مشروع «شوبا سنترال»، والذي يمثل أحدث مشروع رئيسي للشركة في دبي، ومن موقعه المتميز على شارع الشيخ زايد، وسيمثل «شوبا سنترال» الوجهة الأحدث للحياة العصرية وملاذاً حضرياً فريداً من نوعه يضم 6 أبراج سكنية فاخرة.

صُمم «شوبا سنترال» ليكون وجهة متكاملة برؤية مستقبلية رائدة، تجمع بين الفخامة والعملية ونمط الحياة العصري. ويوفر المشروع مزيجاً من المرافق ومساحات العمل والخيارات الترفيهية وتجارب التسوق عالمية المستوى، ليمثل مجمعاً سكنياً شاملاً وفق أعلى المعايير العالمية.

وينطلق المشروع مع 1225 وحدة سكنية بخيارات غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، والمصممة بعناية لتلبي تطلعات الباحثين عن تجارب الحياة الفاخرة والمرافق العصرية والتصميم العملي والوصول السهل، ما يمثل قيمة استثمارية مميزة.

وقال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة «شوبا»: يجسد «شوبا سنترال» رؤيتنا الطموحة الرامية إلى إعادة تعريف مستقبل تجارب المعيشة الحضرية بدبي. وبفضل موقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، والذي يمثل عصب الحياة الأهم في المنطقة، يتجاوز المشروع حدود الإبداع المعماري ليوفر مجتمعاً سكنياً فاخراً ومتكاملاً، يدمج بين عناصر التصميم الإبداعي وسهولة الوصول والمزايا العملية. وتعكس جميع عناصر المشروع فلسفة «فن التفاصيل» المميزة لشوبا العقارية، والتي تجسّد التزامنا التام بأعلى مستويات الجودة والدقة. وتوازياً مع الأداء الإيجابي المستمر لسوق دبي العقارية، يسهم «شوبا سنترال» في تلبية احتياجات العملاء وتطلعات المستثمرين الباحثين عن مشاريع توفر قيمة طويلة الأمد ضمن موقع مركزي وحيوي.

وسيعتمد تطوير مشروع «شوبا سنترال» على نموذج التكامل العكسي المميز لشوبا العقارية، ومن المتوقع تسليم البرج الأول من المشروع في ديسمبر 2029. ويحتضن «شوبا سنترال» ستة أبراج متصلة ببعضها البعض عبر مسار علوي يتيح للسكان الوصول إلى مجموعة من المرافق الداخلية، مثل النادي الرياضي، وحوض السباحة، والمسرح، والنادي الاجتماعي، وغيرها. ويمتد هذا المسار ليتصل بمجموعة من المصاعد الرئيسية، مما يوفر للسكان والزوار إمكانية الوصول المباشر إلى مركز تسوق والعديد من المتاجر والمطاعم عالمية المستوى، فضلاً عن قاعة الفعاليات الرئيسية. وباعتباره مشروعاً متعدد الاستخدامات، يجمع «شوبا سنترال» بين الوحدات السكنية والمساحات التجارية والمكتبية ومرافق الرعاية الصحية. وتوفر مساحة التجزئة المخصصة تجربة فاخرة للتسوق وتناول الطعام على بعد خطوات قليلة من الأبراج السكنية وذلك بفضل مسارات المشي المخصصة.