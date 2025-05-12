«أبوظبي للاستثمار» يوقع شراكتين مع مجموعتي «ميزوهو» و«إيتوشو» في اليابان

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقيتين استراتيجيتين مع مجموعة «إيتوشو»، إحدى أبرز شركات التجارة والاستثمار في اليابان، وأخرى مع مجموعة ميزوهو المالية بهدف دعم العلاقات وتشجيع تدفق الاستثمارات إلى أبوظبي ودعم الاستثمارات والمشاريع المشتركة وذلك خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار» الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتهدف الاتفاقية الأولى مع «إيتوشو» إلى تسهيل دخول شركات «إيتوشو» إلى سوق أبوظبي والإمارات، وتوسيع عملياتها في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك، الصناعات المتقدمة، والتقنيات الزراعية، والطاقة النظيفة والمتجدّدة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية. كما ستركز الشراكة على تحديد فرص الاستثمارات المشتركة وتطوير شراكات تسهم في تطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز النموّ الاقتصادي المستدام على مستوى الإمارة.

منصة رائدة

وصرّح بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تؤكد شراكتنا مع «إيتوشو» ثقة المستثمرين في أبوظبي كمنصة عالمية رائدة للنمو وستوفر هذه الاتفاقية فرصة لربط المستثمرين في أبوظبي مع الشركات اليابانية، ما يعزز التعاون الاستراتيجي بين أبوظبي وطوكيو، ويدعم طموحاتنا الاقتصادية المشتركة».

منظومة متقدمة

وقال كينجي أوتسوكا، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة «إيتوشو»: «تتمتع أبوظبي بمنظومة أعمال متقدمة، تتيح للشركات فرصاً واعدة للتوسع والنمو، بفضل بيئتها التشريعية المتطورة، وبنيتها الصناعية الحديثة، ورؤيتها الطموحة للتنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تمكين شركاتنا من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية في الإمارة، ودعم «إيتوشو» في تحقيق نمو ملموس لشركائها، والمساهمة في دفع عجلة التحول الاقتصادي في أبوظبي».

تدفق الاستثمارات

إلى ذلك وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ميزوهو المالية، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية في اليابان، والتي تمتلك واحدة من أكبر قواعد العملاء في اليابان، لتعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى أبوظبي وتمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة في الإمارة، وفتح قنوات جديدة لتدفّق رؤوس الأموال الدولية.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع مجموعة «ميزوهو» لترويج الفرص الاستثمارية في أبوظبي وتوفير الدعم للمستثمرين اليابانيين في تأسيس أعمالهم في الإمارة، والحصول على دراسات حول البيئة الاستثمارية في أبوظبي، ومنظومتها التشريعية، والقطاعات الاقتصادية السريعة النمو، إضافة إلى المشاركة في ندوات وفعاليات تهدف إلى تأسيس شراكات جديدة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء: «تعكس اتفاقيتنا مع «ميزوهو» خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء قنوات استثمارية فعالة ومستدامة تربط رأس المال الياباني بالفرص النوعية التي تتيحها إمارة أبوظبي. ومن خلال تعريف المستثمرين اليابانيين بالقطاعات الاقتصادية السريعة النمو في الإمارة، وترويجها ضمن شبكة علاقات «ميزوهو» الواسعة، سنعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين».

قطاعات واعدة

وقال هيديكاتسو تاكي، نائب الرئيس في مجموعة ميزوهو المالية: «تُعد أبوظبي من أبرز المراكز العالمية في مجالي الابتكار والاستثمار. ومن خلال شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار، نوفر لعملائنا بوابة للوصول إلى منظومة أعمال عالمية المستوى، تتمتع ببنية تحتية متطورة، وقطاعات واعدة. ونتطّلع إلى استكشاف آفاق نموّ جديدة للشركات اليابانية في أبوظبي وخارجها».