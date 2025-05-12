تعاون "ماجد الفطيم للتجزئة" و"الصناعة" لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات"

أعلنت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية "كارفور" في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز نمو الصناعات الوطنية من خلال زيادة الطلب على المنتجات المحلية عالية الجودة، وذلك في إطار حملة "اصنع في الإمارات".

وشهد التوقيع بمقر شركة أدنوك في أبوظبي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، والدكتور يونس حسن الملا، الرئيس التنفيذي للتطوير العالمي والعلاقات الحكومية لـ"شركة ماجد الفطيم للتجزئة"، إلى جانب عددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي قطاع التجزئة في دولة الإمارات.

ويعد التعاون امتداداً لجهود "كارفور" المتواصلة لدعم الموردين والمنتجين والمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دولة الإمارات، كما أنه يعكس الرؤية المشتركة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" والتي تستهدف تعزيز دور الشركات المحلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتقدم الصناعي من خلال تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير سلاسل توريد أكثر استدامة، وتدعم الاكتفاء الذاتي في الدولة.

دعم المنتجات الوطنية

من جانبه قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية أن دولة الإمارات حققت منجزات كبيرة على صعيد القطاع الصناعي، حيث تتبوأ الدولة المركز الأول في المنطقة من حيث التنافسية الصناعية، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وكل المبادرات والخطط التابعة لها، والتي تركز على عقد الشراكات، ودعم الاستثمارات، وتعزيز المنتج الوطني بأعلى معايير الجودة، وتوفير كل المزايا والممكنات للصناعات الإماراتية بما يوفر لها النمو، ويحقق مستهدفات القطاع الصناعي، ويوفر للمشاريع والشركات القائمة الفرصة للتطور والتوسع، من خلال التعاون مع القطاع الخاص، في علاقة تكاملية بين الطرفين.

وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، يعبر عن مساعي الوزارة لتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص، وتوفير الفرص للمنتجات المحلية لعرض منتجاتها، والترويج للمنتجات الإماراتية، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين بجودة وتنافسية المنتجات الوطنية من خلال هذا الترويج، وتشجيع المستهلكين من مواطنين ومقيمين على الإقبال على هذه المنتجات، وجعلها الخيار الأول بالنسبة لهم، وذلك لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

شراكة استراتيجية

من جهته قال الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "نفخر بشراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة بتحفيز نمو القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية الدولة من خلال تمكين المنتجين المحليين وتوفير الفرص للوصول إلى عملائنا عبر قنوات كارفور المتعددة، من خلال مختلف أرفف عرض المنتجات والترويجات في منافذ البيع والمتاجر التابعة لها. بما يساهم في تسليط الضوء على منتجاتهم عالية الجودة ذات الأسعار التنافسية، حيث سنخصص في أكثر من 126 متجراً في جميع أنحاء الإمارات مساحات للمنتجات المحلية، إلى جانب تقديم عروض ترويجية داخل المتاجر وعبر التطبيق الإلكتروني، وخصومات تصل إلى 35% على منتجات مختارة خلال شهر مايو، لنساهم من خلال مبادرة ʼاصنع في الإماراتʻ في جعل المنتجات الوطنية الخيار الأول لعملائنا".

وأضاف : "يتماشى هذا الالتزام مع أهداف ʼعام المجتمع ʻ2025، إذ أننا ندرك أهمية الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على حدٍ سواء، وتعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات. ومن خلال الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سنساهم في بناء سلاسل توريد أقوى وأكثر مرونة، وتقديم المزيد من الخيارات لعملائنا – ما يعكس التزامنا برعاية المجتمعات التي نتواجد فيها."

تعزيز الطلب

سيتم بموجب مذكرة التفاهم التعاون في العديد من المجالات الاستراتيجية، مع التركيز على تعزيز الطلب وزيادة وعي العملاء بالمنتجات المحلية الغذائية وغير الغذائية عالية الجودة التي يتم تصنيعها بكل فخر في الدولة. بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنتجات التي تحمل شعار "صنع في الإمارات"، واعتماد أفضل الآليات لإبرازها، ورفع وعي العملاء بهذه المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات.

وعلاوة على ذلك، وكجزء من التزامها بتوعية الموردين، ستقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز معرفة الموردين طوال فترة الاتفاقية، بشرط أن المنتجات التي تحمل الشعار الرسمي لمبادرة "اصنع في الإمارات" على العبوة هي المنتجات الوحيدة المؤهلة للحصول على عروض مميزة داخل المتاجر، وذلك اعتباراً من العام القادم.

يعكس توقيع مذكرة التفاهم التزامًا مشتركًا بين "ماجد الفطيم للتجزئة" ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لبناء مستقبل صناعي مستقل وأكثر استدامة لدولة الإمارات.