«إي إم أكس» تطلق «المتاجر المظلمة» لدعم التجارة الإلكترونية في الإمارات

أعلنت شركة إي إم أكس (EMX)، الذراع اللوجستية لسفن إكس (7X)، عن إطلاق شبكة «المتاجر المظلمة» (Dark Stores)، أحدث حلولها اللوجستية لدعم قطاع التجارة الإلكترونية وتعزيز كفاءة خدمات التوصيل المحلي السريع في أنحاء الإمارات، انسجاماً مع جهود الشركة لترسيخ مكانتها بين روّاد القطاع اللوجستي في المنطقة.

وتُمثل «المتاجر المظلمة» مرافق توزيع متخصصة ومجهزة بالكامل لتلبية الطلبات الإلكترونية السريعة، حيث تساعد تجار التجزئة والأسواق الإلكترونية والبائعين عبر الإنترنت على تسريع توصيل الطلبات الإلكترونية أو منح متعامليهم خيار استلام المنتجات التي طلبوها عبر الإنترنت من المتجر. وفي إطار التزامها بتسريع الابتكار في خدمات الميل الأخير، تُمكّن إي أم أكس شركات التجارة الإلكترونية من تلبية توقعات المستهلكين المتزايدة والعمل بمرونة أكبر وتحسين سلاسل التوريد، مستفيدين من بنيتها التحتية اللوجستية الشاملة ومعرفتها العميقة بالسوق.

مرونة واستدامة

وقال ليث طهبوب، المدير العام لشركة إي إم أكس: «نؤمن في إي إم أكس بأن الابتكار الحقيقي في قطاع الخدمات اللوجستية لا يقتصر على تسريع عمليات التوصيل، بل يتجاوز ذلك نحو بناء منظومة تشغيلية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ويأتي إطلاق شبكة المتاجر المظلمة تجسيداً لهذه الرؤية، حيث نوفر من خلالها بنية تحتية مترابطة تمكّن شركاءنا من تعزيز الكفاءة وتحقيق النمو المستدام وتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المتعاملين في سوق سريع التغيّر».

وأضاف أن المبادرة تندرج ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى إعادة تعريف مشهد الخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع التطوّر الذي تشهده الدولة على مختلف الأصعدة. ومع بدء العمل في عدد من متاجرنا المظلمة، بالتعاون مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية، نؤكد التزامنا بالعمل على خطة توسعية تشمل الوصول إلى ما يزيد على 36 موقعاً في مختلف إمارات الدولة بنهاية عام 2025.

وتأتي الخدمة الجديدة من إي أم أكس استجابةً استباقيةً للطلب المتزايد واهتمام المتعاملين بالسرعة والخدمات السلسة، وحرص الشركة على توفير حلول لوجستية رقمية متقدمة تدعم تطور بيئة الأعمال الرقمية في الدولة، وتواكب تطلعات الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق ومحرّك فاعل في منظومة التجارة الحديثة.