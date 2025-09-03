أمازون تنهي مشاركة الشحن المجاني من خلال Prime

أعلنت شركة أمازون عن إلغاء برنامج "برايم"، الذي كان يتيح لأعضاء خدمة برايم مشاركة مزايا الشحن المجاني السريع مع أشخاص خارج أسرهم، اعتبارا من 1 أكتوبر 2025.

وجاء في إشعار أرسلته الشركة للمستخدمين: "سينتهي برنامج برايم في 1 أكتوبر 2025، وسيتم إخطار الضيوف المدعوين بالتغيير مباشرة بحلول 5 سبتمبر".

وكانت أمازون تسمح سابقا بمشاركة الشحن المجاني لمدة يومين مع شخص بالغ آخر داخل نفس المنزل، حتى إذا كان العنوان مختلفا. ومع هذا التغيير، سيُطلب من أي شخص لا يعيش مع صاحب الحساب الاشتراك في عضوية برايم مستقلة.

ويأتي هذا القرار بعد أن أظهرت بيانات داخلية أن تسجيلات خدمة برايم في الولايات المتحدة قبل يوم برايم لهذا العام كانت أقل من العام الماضي ومن أهداف الشركة. وعلى الرغم من ذلك، أكدت أمازون أن عضوية برايم لا تزال تشهد نموا قويا وتفاعلا مرتفعا من العملاء، مع تسجيل أرقام قياسية عالمية خلال يوم برايم والأسابيع التي سبقته.

وتشير الشركة إلى أن البرنامج الجديد Amazon Family سيمكن أعضاء برايم من مشاركة الشحن المجاني ومزايا أخرى مع شخص بالغ واحد، وأربعة أطفال، وما يصل إلى أربعة مراهقين، على أن يكون جميعهم مقيمين في نفس العنوان الرئيسي.