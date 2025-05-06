«الفطيم» تحتفي بأكثر من 70 عاماً من المساهمة في تعزيز العلاقات الإماراتية اليابانية

تحتفي «الفطيم»، إحدى أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعاً وتقدماً، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، بمرور أكثر من 70 عاماً على انطلاق شراكاتها الناجحة مع اليابان وعلاماتها التجارية المرموقة. وتُؤكد هذه العلاقة الراسخة، على التزام الشركة بتعزيز التعاون الدولي وتوفير منتجات وخدمات عالمية المستوى في منطقة الشرق الأوسط.

تعاونت الفطيم على مدى عقود مع مجموعة متنوعة من العلامات التجارية اليابانية الرائدة، بما في ذلك تويوتا، ولكزس، وهوندا، وباناسونيك، وسايكو، وتويوتا ماتيريال هاندلنج، وتوتو، وهينو، وتوشيبا، ويانمار، وهيتاشي. وقد ساهمت هذه الشراكات في توفير أحدث التقنيات والمنتجات عالية الجودة والارتقاء بمستوى خدمة العملاء في السوق الإماراتية، الأمر الذي ساهم بدوره في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.

وقال عمر عبد الله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للفطيم: على مدار 70 عاماً، كانت مجموعة الفطيم جسراً رئيسياً بين الإمارات واليابان، حيث رعت علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والقيم المشتركة والطموحات المتبادلة. لقد وضعت رؤية عبد الله الفطيم الريادية منذ سنوات عديدة الأساس لتحالف دائم توسع لاحقاً ليشمل محفظة من العلامات التجارية اليابانية الرائدة. وكجيل ثالث من عائلتنا يقود المجموعة، مع وجود الجيل الرابع بالفعل في قلب العمل، أفخر بأن شراكتنا مع اليابان لم تقاوم اختبار الزمن فحسب، بل ساهمت أيضاً في تشكيل المستقبل. إن استمرار تعاوننا مع العلامات التجارية اليابانية الرائدة يعكس التزامنا العميق بالتميز والابتكار، وكذلك حرصنا الدائم على دفع عجلة التقدم عبر مختلف القطاعات. ونحن في المستقبل ملتزمون بتوسيع هذه العلاقات من خلال إقامة شراكات جديدة ومبتكرة مع الشركات اليابانية، لضمان أن تظل شراكتنا حجر الزاوية في العلاقات الإماراتية اليابانية للأجيال القادمة.

من جانبه، قال شهاب أحمد محمد عبدالرحيم الفهيم، سفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان والمفوض العام لجناح الدولة في "إكسبو 2025 أوساكا – كانساي": يشرفنا أن نرحب بالسيد عمر الفطيم في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو أوساكا 2025. إن إرث عائلته كموزع لمركبات تويوتا في دولة الإمارات منذ عام 1955 يُعد شهادة حية على الشراكة المتينة والممتدة بين البلدين. على مدى أكثر من 70 عاماً، ازدهرت العلاقات التجارية الخاصة بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مبنية على أسس من الاحترام المتبادل والثقة والرؤية المشتركة. ومن خلال شركات رائدة مثل تويوتا، وهوندا، وميتسوبيشي، وسوميتومو، وهيتاشي، لعبت هذه الشراكات دوراً محورياً في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين بلدينا. ويُجسد جناح دولة الإمارات في إكسبو هذه العلاقات العميقة ويحتفي بمستقبل واعد من الابتكار والتعاون المستمر.

ويتماشى التزام الفطيم تجاه اليابان مع العلاقات طويلة الأمد التي تربط الإمارات مع اليابان، والتي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالإمارات كدولة مستقلة في 3 ديسمبر 1971 وأقامت علاقات دبلوماسية معها في 6 مايو 1972. وتؤكد مشاركة الإمارات في معرض إكسبو 1970 أوساكا على العلاقة الراسخة بين البلدين.

وتُعدّ الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان في العالم العربي من حيث حجم الصادرات والواردات، حيث تستأثر الإمارات بنحو 40% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى المنطقة العربية. كما تُعدّ اليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات. وتمضي الدولتان قدماً نحو عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والنمو الاقتصادي المستدام لكلتيهما.