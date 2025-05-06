"فعاليات دبي للأعمال" يجدد شراكته مع معرض EPEX كوجهة مضيفة للعام الخامس

أعلن "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات إلى المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن تجديد شراكته مع (Experiential Planner Expo - EPEX) كوجهة مضيفة لهذه النسخة من المعرض، ما يعكس أهمية الشراكة المستمرة بينهما منذ 5 أعوام.

ويأتي التعاون تجسيداً للتوافق الاستراتيجي بين "فعاليات دبي للأعمال" وEPEX في تعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال والتواصل واللقاءات الهادفة.

ويقام المعرض في فندق جراند حياة دبي للمرة الثالثة، ومن المتوقع أن يستقطب 500 مشارك، منهم 300 من منظمي الفعاليات من الأسواق الرئيسية مثل الهند، والسعودية، ومصر، وروسيا ورابطة الدول المستقلة، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان، ولبنان، وبالإضافة إلى أسواق جديدة مستهدفة مثل المملكة المتحدة وبلجيكا.

ويمثل المشترون قطاع فعاليات الأعمال والاحتفالات، كما سيشهد المعرض لأول مرة برنامجاً خاصاً لاستضافة كبار ممثلي الجمعيات والاتحادات ومحترفي تنظيم المؤتمرات من الأسواق الاستراتيجية. وفي إطار هذه الشراكة وبصفتها الوجهة المضيفة، سيشارك "فعاليات دبي للأعمال" ضمن جناح دبي، إلى جانب الشركاء والجهات المعنية.

احتفالية

وتماشياً مع التزام الوجهة المضيفة، سوف يشهد EPEX 2025 ليلة احتفالية رائعة في أحد معالم دبي الشهيرة، ليقدم لمنظمي الفعاليات والمشترين الدوليين والجهات المعنية فرصة حقيقية للتعرف على إمكانات دبي وقدراتها الهائلة في تنظيم الفعاليات.

وتشارك في المعرض مجموعة مرموقة من الفنادق التي تسلط الضوء على تنظيم فعاليات الأعمال والمناسبات الاجتماعية في دبي، مثل حياة ريجنسي دبي، ودوكس ذا بالم، وإس إل إس دبي، وجي دبليو ماريوت ماركيز، وسوفيتيل ذا بالم، ودبليو دبي - ذا بالم، وجراند حياة دبي، على سبيل المثال لا الحصر.

أولوية

وقالت كارشما هندالاني، رئيسة العلامة التجارية والمحتوى في EPEX: "نعطي أولوية في EPEX لتطوير المعرض سنوياً ليتماشى مع رؤية وأهداف الوجهة المضيفة. وتزداد شراكتنا مع مكتب فعاليات دبي للأعمال قوةً مع كل نسخة من المعرض، ونحن سعداء في هذا العام بتحقيق أكثر أهدافنا طموحاً، وهو برنامج منظمي الفعاليات الذي يضم 300 مشارك مع توقعات بحضور ما يقارب 500 مشارك. لطالما كان ’فعاليات دبي للأعمال‘ متوافقاً بدرجة كبيرة مع رؤيتنا الاستراتيجية لبناء منصة تستهدف تحقيق نتائجنا المرجوة، ونركز اليوم معاً على توسيع قاعدة العارضين لتشمل 100 مورد متميز هذا العام".

قدرات

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يجسد تعاون ’فعاليات دبي للأعمال‘ مع EPEX التزام دبي المتواصل بتطوير قطاع فعاليات الأعمال عالمياً، وكذلك إحداث تأثير ملموس. ويعد المعرض فرصة للتواصل وتعزيز العلاقات مع ممثلي الجهات المعنية الموثوقين، والشركاء، ومنظمي الفعاليات، ومزودي الخدمات، وصناع القرار الرئيسيين من جميع أنحاء العالم، كما يمكننا من خلاله استعراض القدرات والإمكانات التي تتمتع بها دبي كوجهة مضيفة تمتلك جميع المقومات وقادرة على توفير أرقى الخدمات، والأماكن، والتجارب. وإننا نتطلّع للترحيب بضيوفنا من المشاركين والبناء على نجاح الدورات الأربع السابقة عبر شراكة هادفة وفعّالة."

منتدى

ويقام معرض EPEX 2025 في دبي 3 و4 سبتمبر 2025، وهو بمثابة سوق متطور ومنتدى يقدم المحتوى الهادف والمتنوع للمسؤولين والعاملين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى مخططي ومنظمي حفلات الزفاف، للقاء ممثلي شركات إدارة الوجهات، والفنادق، وهيئات السياحة، والأماكن، وشركات التموين وإمداد المأكولات والمشروبات، ووكالات الإنتاج، وغيرها.