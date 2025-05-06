المجلس الاستشاري يضع خريطة طريق لدعم الابتكار وترسيخ الشارقة وجهة لريادة الأعمال

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اجتماع المجلس الاستشاري لـ(شراع)، بحضور نجلاء المدفع، نائبة رئيسة (شراع)، وسارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي للمركز، وأعضاء المجلس من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الأعمال وكبار الأكاديميين ورواد الأعمال، لمناقشة المسار المستقبلي للمركز والمرحلة المقبلة من نموه، إلى جانب مراجعة الأداء، واستعراض الإنجازات، وتحديد الأولويات الاستراتيجية، والتأكيد على دور «شراع» في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي للمواهب والشركات الناشئة والابتكار.

العمل الجماعي

وأكدت الشيخة بدور القاسمي على أهمية ترسيخ روح ريادة الأعمال لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وقالت: «يعكس التقدّم المتواصل الذي يحققه مركز شراع التزاماً طويل الأمد ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، يستند إلى الإبداع والمرونة والشمول. ومن خلال دعم روّاد الأعمال في القطاعات الحيوية لمستقبل الشارقة، مثل الاستدامة والتعليم والتقنيات المتقدمة، نضع أسس اقتصاد يتيح للأفكار والطاقات أن تزدهر. عملنا مع الشركات الناشئة يتجاوز نطاق الدعم، ليصل إلى إعادة تشكيل المجتمعات ورسم ملامح المستقبل».

وأكدت الشيخة بدور القاسمي، على قوة العمل الجماعي، مشيرة إلى أن نجاح «شراع» يكمن في قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، ما يضمن بقاء الشارقة وجهة مفضلة لرواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ويدعم مسيرة التقدم المؤثر والمستدام.

تأثير ملموس

وأشارت نجلاء المدفع إلى أن المركز نجح في إحداث تأثير ملموس من خلال بناء منظومات متكاملة تدعم الأفكار المبتكرة وتسهم في تسريع وتيرة الابتكار والإبداع، لافتة إلى أن «نجاح كل شركة ناشئة يمثل حجر أساس في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً، ومع تنامي دور رواد الأعمال في الشارقة كقادة مؤثرين على الساحة العالمية، نواصل التزامنا بدعمهم في مختلف مراحل رحلتهم الريادية. ونركز على توفير بيئة محفزة للنمو، تُسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة».

القدرات الريادية

وقالت سارة بالحيف النعيمي: «إن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) يواصل التزامه بدعم القدرات الريادية وتمكينها»، مؤكدة أن ضمان مستقبل مزدهر لريادة الأعمال في الإمارة يتطلب مبادرات عملية تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال وتواكب تطلعاتهم. وأضافت: «من خلال البرامج التي نقدمها، والشراكات الاستراتيجية التي نبنيها، والموارد التي نوفرها، نحرص على تهيئة بيئة متكاملة تُمكّن الشركات الناشئة من التوسع والابتكار والمنافسة على المستوى العالمي، بما يعزز مكانة الشارقة كمركز ريادي مستدام».

تمثيل وقيادة متنوعة

وشهد الاجتماع حضور كافة أعضاء المجلس، وهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأسماء بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، والدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة «فيزا» في دول مجلس التعاون، والمهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وسالم العويس، الرئيس التنفيذي لشركة «ري. لايف» التابعة لمجموعة «بيئة»، ومنى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق، وفريدة العجمي، المديرة العامة لمؤسسة «ثروات للشركات العائلية» والمؤسسة المشاركة لشركة «كيما»، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس في «فينتشر سوق»، ولينا خليل، الشريك المؤسس في «ممزورلد»، وعمران سيد، محاضر أول في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعبدالله صنوبر، الرئيس التنفيذي لـ«دي إم زي فينتشرز».

فجوة التواصل

وخلال الاجتماع، قدّمت منصة «إشارة»، الحائزة على جائزة جيمس دايسون في الإمارات لعام 2024، عرضاً حول رحلتها الريادية بدعم من «شراع» وتركّز المنصة على تطوير حلول تكنولوجية للصم وضعاف السمع، باستخدام الذكاء الاصطناعي لترجمة المحتوى المنطوق إلى لغة الإشارة العربية من خلال شخصيات افتراضية.

واستعرضت «إشارة» أبرز محطاتها منذ تخرجها من برنامج «دوجو المتقدم» التابع لـ«شراع»، مروراً بتوقيع عقد مع مهرجان الشارقة لريادة الأعمال لتطوير شخصية افتراضية بلغة الإشارة، ما يعكس التزام «شراع» بدعم الابتكار وتعزيز الشمول.

كما شاركت المنصة في برنامج «الصفقة»، الذي أطلقه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع «شراع»، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وخلال البرنامج، جمعت الشركات المشاركة استثمارات بقيمة 520 ألف درهم، حصلت «إشارة» منها على أكثر من 100 ألف درهم.

وشهد الاجتماع عرضاً لمشروع «هيورستك وورلد»، المتخصص في تكنولوجيا التعليم، تحت مظلة «استديو الشارقة للشركات الناشئة» (S3)، حيث قدّمت الدكتورة آمنة الشامسي عرضاً حول تطوير أدوات تفاعلية لتعليم الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب بطريقة مبسطة وممتعة تناسب فئة اليافعين، وتسهم في سد الفجوة بين تعليم العلوم والتكنولوجيا والمراحل الدراسية المبكرة.

حلول مبتكرة

وفي ختام الاجتماع، قدم الفريقان الفائزان في «تحدي بوابة الشارقة» 2024 حلولاً مبتكرة ضمن مساري «تكنولوجيا الزراعة» و«صحة الثروة الحيوانية»، حيث استعرضا تقنيات تقوم على الطاقة الشمسية، ومراقبة صحة الحيوانات عن بُعد، وخفض الانبعاثات الكربونية، ما يعكس التزام «شراع» بدعم الابتكار في القطاعات الحيوية، كما قدمت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة عرضاً تقديمياً سلط الضوء على جهود الإمارة في تطوير ودعم هذه القطاعات الحيوية من خلال التعاون مع رواد الأعمال والمبتكرين.