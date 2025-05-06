"إنتغريت ميدل إيست" يرسم من دبي ملامح المستقبل الرقمي

تسلّط النسخة الثالثة من معرض "إنتغريت ميدل إيست"، الحدث الأبرز في التقنيات السمعية البصرية الاحترافية وتكامل الأنظمة في المنطقة، الضوء على الدور المتنامي للأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتجارب الرقمية فائقة التخصيص، والتقنيات الغامرة، في إحداث نقلة نوعية بمُختلف القطاعات بما في ذلك المدن الذكية، والرعاية الصحية، والتجزئة، والضيافة، والابتكار المؤسسي، وغيرها. ويأتي ذلك في وقتٍ نشهد فيه اليوم نقلةً نوعية في مجال التقنيات السمعية البصرية الاحترافية، ركائزها الذكاء والمرونة والابتكارات المتقدمة.

وفي ظل التوقعات بوصول حجم السوق العالمي للتقنيات السمعية البصرية الاحترافية إلى 518 مليار دولار أمريكي بحلول 2030، يستعرض "إنتغريت ميدل إيست 2025" الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 15 الجاري، التقنيات التي تمثل محركاتٍ لهذا النمو المتسارع. ويوفّر الحدث منصةً بارزة تجمع نخبة من أبرز المبتكرين لاستعراض دور الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والشاشات الغامرة، والتحليلات في الوقت الفعلي في إعادة صياغة التجارب الرقمية في مختلف القطاعات. وتعتزم شركة (HOHEM) الرائدة في هذا المجال وأحد أبرز المشاركين، استعراض كيفية تحويل هذه الابتكارات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

وقال بليك هو، مدير التسويق في شركة HOHEM: "نتطلّع إلى المشاركة في النسخة الثالثة من معرض "إنتغريت ميدل إيست" الذي يُعدّ محركاً رئيسياً للتحول الرقمي المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تزايد الطلب على حلول التقنيات السمعية البصرية الاحترافية، يوفر الحدث فرصة بارزة لتسليط الضوء على الحلول التي نقدمها ودورها البارز في تعزيز التواصل والتعاون والتفاعل. ونأمل من خلال هذه المشاركة أن نُساهِم في رسم ملامح مستقبل قائم على التكنولوجيا، وتعزيز التواصل مع الشركات التي تسعى إلى توظيف أحدث الحلول السمعية البصرية لتطوير استراتيجياتها الرقمية."

أبرز الابتكارات

وتشمل أبرز الاتجاهات والابتكارات المُرتقب استعراضها في "إنتغريت ميدل إيست": اللافتات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وهي شاشات ذكية تعتمد على البيانات لتقديم محتوى فائق التخصيص ضمن قطاعات التجزئة والشركات والأماكن العامة، والشاشات التفاعلية القابلة للتكيُّف: وهي شاشات معززة بالذكاء الاصطناعي تتفاعل مع سمات الجمهور، والأحداث الحية، وحتى الظروف المناخية لتعزيز مستويات التفاعل إضافة إلى الواقع المعزز والواقع الافتراضي وتقنية التصوير المجسم (الهولوغرافي) وهي حلول متطورة تُحدث نقلة نوعية في مجالات التدريب، والتعليم، والترفيه.

العمل الهجين

وتجتمع بيئات العمل الحديثة مع ابتكارات المدن الذكية في "إنتغريت ميدل إيست 2025" الذي يستعرض حلولاً مبتكرة ترسي مفاهيم جديدة للإنتاجية عن بُعد، خاصة مع تزايد اعتماد نماذج العمل الهجين في القطاع المؤسسي، والتي أدت إلى تسارُع وتيرة الابتكار في مساحات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والترجمة الفورية، وأدوات التعاون السحابية. كما يُسلط الحدث الضوء على كيفية إحداث التقنيات السمعية البصرية الاحترافية تحولاً في المساحات الحضرية، بدءاً من مراقبة حركة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى أنظمة الطوارئ المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنصات العامة التفاعلية.