أمنيات تنجح في تسعير إصدار صكوك خضراء بـ500 مليون دولار لأجل 3 سنوات

أعلنت شركة أمنيات، في دبي، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من الصكوك الخضراء، حيث جمعت 500 مليون دولار أمريكي من خلال صكوك لأجل استحقاق 3 سنوات. ويعد هذا الإصدار خطوة استراتيجية تمثل أول دخول الشركة إلى الأسواق المالية الدولية، ويؤكد التزامها بتعزيز وضعها المالي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. ومن المقرر إدراج الصكوك وتداولها في بورصة ناسداك دبي والسوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن.

وقد حظي الإصدار بطلب استثنائي من المستثمرين الدوليين والإقليميين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بواقع 3.6 مرات، لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار.

تعتزم شركة أمنيات استخدام عائدات الإصدار بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر الذي تتبناه، والذي يركز على تمويل استثمارات التنمية المستدامة بشكل أساسي. وقد تم إعداد هذا الإطار وفقاً لمبادئ السندات الخضراء لعام 2021 الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، مما يضمن اتباع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشفافية للمستثمرين.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات»: «يمثل إصدار الصكوك الخضراء أول دخول لنا في أسواق أدوات الدين العالمية، ويعد بمثابة خطوة استراتيجية مهمة في مسيرتنا، حيث تعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة، والإدارة الحكيمة لرأس المال، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لصالح أصحاب المصلحة لدينا. وقد حظي هذا الإصدار بطلب استثنائي من المستثمرين، مما يعكس بدوره ثقتهم باستراتيجيتنا المتميزة وبقوة علامتنا التجارية والأسس القوية لسوق العقارات الفاخرة في دبي. نُقدّر عالياً الدور الفعّال لشركائنا المصرفيين ومساهمتهم في تحقيق هذا النجاح الكبير».

وأضاف أمجد: تؤكد «أمنيات» على أهمية الاستدامة كجزء محوري من رؤيتها للتطوير العقاري. وتنسجم أداة التمويل الأخضر هذه مع تلك الرؤية، حيث تركز عائداتها على تمويل المشاريع عالية الأداء والمتوافقة مع المعايير البيئية العالية في محفظتنا الاستثمارية.

ويأتي هذا الإصدار عقب حصول شركة أمنيات على تصنيف ائتماني طويل الأجل عند المستوى «BB-» من وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، وتصنيف ائتماني طويل الأجل (IDR) لأول مرة عند المستوى «BB-» من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين. ويعكس هذا التصنيف قوة العلامة التجارية لشركة أمنيات، وريادتها في قطاع العقارات السكنية فائقة الفخامة، إضافة إلى النمو القوي في قيمة الطلبات المتراكمة للشركة، مما يدعم نمو الإيرادات المتوقع وخفض المديونية خلال العامين المقبلين.

تتبنى شركة أمنيات نموذج أعمال يقوم على تطوير مشاريع استراتيجية في العديد من المواقع المتميزة، بما فيها نخلة جميرا والخليج التجاري، مما مكّن الشركة من مواكبة طلب المشترين الدوليين من أصحاب الثروات الضخمة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي.

وعمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي بي مورغان، والمشرق، وستاندرد تشارترد بصفتهم المنسقين العالميين المشتركين. وقامت هذه البنوك، بالإضافة إلى مصرف عجمان، وبنك الشارقة، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وكامكو إنفست، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة، بدور مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار.