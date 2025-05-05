شراكة بين مصرف عجمان و«يوبي» للتكنولوجيا المالية لدعم العملاء التجاريين

أعلن مصرف عجمان، أحد المؤسسات المالية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إقامة شراكة مع شركة يوبي للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإمارات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم رأس مال عامل مثالي وتمويل سلاسل الإمداد وغيرها من خدمات القيمة المضافة للعملاء. تهدف الشراكة إلى توسيع اختراق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من منصة يوبي التكنولوجية المتقدمة وخبرتها العميقة في المجال.

تعد مجموعة يوبي شركة التكنولوجيا الوحيدة التي توفر حلولاً متكاملة لإدارة دورة حياة الديون في العالم. سيتمكن مصرف عجمان كجزء من هذه الشراكة من الاستفادة من منصة يوبي لتمويل قروض الشركات وسلاسل الإمداد - سوق الائتمان للمشاريع من يوبي. يتيح سوق تمويل المشاريع حصول الشركات على الائتمان من خلال عملية رقمية بالكامل وخالية من المتاعب.

حضر مراسم الإعلان عن الشراكة فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، وغاوراف كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يوبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجيوتي رانجان، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في مصرف عجمان، ومحمد مرداس، رئيس التوزيع في مصرف عجمان، وسيفاكومار راجاكانو، نائب الرئيس الأول ورئيس سوق ائتمان يوبي للمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في هذا الصدد، قال فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، «ينبغي على المصارف العمل مع شركات التكنولوجيا المالية بدلاً من أن تعتبرها منافساً لها. نخوض رحلة نحو التحول الرقمي وستعزز هذه الشراكة من عروضنا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لعملائنا في هذا المجال».

من جانبه قال غاوراف كومار، الرئيس التنفيذي لشركة يوبي، «تسرنا إقامة شراكة مع مصرف عجمان لدعم النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكنولوجيا المتطورة والحلول المالية المبتكرة. نسعى إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل بسلاسة وسرعة أكبر، وتمثل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف في الإمارات العربية المتحدة وما بعدها».

يعكس هذا التعاون التزام مصرف عجمان بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الأدوات التكنولوجية المتطورة وتعزيز وصولها إلى التمويل ورعاية ثقافة الابتكار وشراكات التكنولوجيا المالية في المنطقة.