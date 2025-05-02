مصرف عجمان يطلق استراتيجية الحياد الصفري بـ 4 مليارات درهم

أعلن مصرف عجمان عن إطلاق استراتيجية بيئية شاملة تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري، في خطوة طموحة تؤكد التزامه بالاستدامة البيئية والتمويل الإسلامي المسؤول.

وتهدف الخطة إلى الوصول للحياد الصفري في الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة (النطاقان 1 و2) بحلول 2030، والتوسّع لاحقاً لتشمل الانبعاثات الممولة (النطاق 3) بحلول عام 2050، ما يعكس نهجاً تدريجياً وممنهجاً لتقليل البصمة الكربونية على المستويات كافة.

كما التزم المصرف بتخصيص 4 مليارات درهم للتمويل المستدام حتى 2030، لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، وكفاءة استهلاك المياه، والنقل منخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

قيمة مستدامة

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تجسد هذه الاستراتيجية التقاء خبرتنا المالية بمسؤوليتنا البيئية. وكوننا مؤسسة مالية إسلامية، فإن دورنا يتجاوز إدارة الأصول ليشمل الحفاظ على الموارد الطبيعية وإرثنا البيئي، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع شركائنا».

وأضاف: «تشكل هذه الاستراتيجية نقطة تحول تتيح لنا الإسهام بفاعلية في طموحات دولة الإمارات المناخية، بينما نواصل ترسيخ قيمة مستدامة تعود بالنفع على جميع شركائنا».

ترتكز استراتيجية الحياد الصفري لمصرف عجمان على ثلاثة محاور رئيسية: خفض الانبعاثات التشغيلية بحلول عام 2030، ومعالجة الانبعاثات الممولة بحلول عام 2050، وتخصيص 4 مليارات درهم لتمويل مستدام يدعم النمو الاقتصادي الأخضر.

يمضي المصرف في اعتماد نهج واضح يقوده الالتزام بالمبادئ، عبر استثمارات نوعية في الطاقة النظيفة، والمباني الخضراء، والحفاظ على الموارد المائية، والتنقل منخفض الانبعاثات.

وسيتولى المصرف تطوير أدوات مالية خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتسريع التحول نحو أنشطة اقتصادية مسؤولة، تشمل مختلف القطاعات الحيوية.

ومن جانبه، صرّح زهيب علي زاهد، رئيس إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مصرف عجمان: «لقد طورنا إطاراً متكاملاً يدمج الاستدامة في صميم نموذج أعمالنا، بدءاً من قياس الانبعاثات، مروراً بمبادرات التخفيض، وانتهاءً بابتكار أدوات تمويل إسلامية خضراء».

وأضاف: «عبر بناء منظومة متكاملة، نضمن أن تتحول التزاماتنا البيئية إلى خطوات واضحة ونتائج ملموسة، تعزز القيمة طويلة الأمد لمساهمينا وعملائنا والمجتمع من حولنا».

وجرى الإعلان عن المبادرة خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي للمصرف، بحضور أعضاء اتحاد مصارف الإمارات؛ لجنة التمويل المستدام، إلى جانب شركاء استراتيجيين في التنمية البيئية.