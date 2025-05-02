نتائج "أبل" تتجاوز التوقعات رغم تهديد الرسوم الجمركية

أعلنت شركة "أبل" الخميس نتائج أفضل من المتوقع للأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بفضل انتعاش مبيعات منتجها الرئيسي "آيفون"، لكنها توقعت أن ترتفع تكاليفها في الربع الثاني بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف للإعلان عن النتائج المالية للمجموعة، قدّر رئيسها التنفيذي تيم كوك تأثير التعريفات الجمركية الجديدة المحتمل على المجموعة في الربع الحالي بحوالي 900 مليون دولار.

وبلغ صافي الربح 24,8 مليار دولار، بزيادة قدرها 4,8 في المئة على أساس سنوي، فيما يشكّل الربع الثاني من السنة المالية التي تعتمدها الشركة.

وشهدت المجموعة التي يقع مقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا زيادة بنسبة 1,9 في المئة في مبيعات "آيفون"، بعد انخفاض طفيف في الربع السابق (-0,8 في المئة)، متجاوزةً بذلك توقعات السوق.

وكان المستثمرون يراقبون أداء مبيعات "آيفون 16"، وهو الطراز الأحدث من "آيفون"، بعدما تعرض لانتقادات بسبب افتقاره إلى عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أعلنت "أبل" اعتمادها في يونيو وسبتمبر.

وأشار تيم كوك إلى أن الهند ستكون مصدر غالبية أجهزة "آيفون" التي ستباع في الولايات المتحدة خلال الربع الحالي، ما سيتيح للشركة تجنُّب الرسوم الجمركية البالغة 145 في المئة التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الواردة من الصين، وهي المركز الأساسي تقليدا لتصنيع هذه الهواتف الذكية الشهيرة.

أما أجهزة "آي باد" و"ماك" والساعات الذكية وسماعات "إير بودز" فستأتي كلها من فيتنام.

إلا أن كوك أوضح أن منتجات "أبل" الواردة من الصين معفاة في الوقت الراهن من القدر الأكبر من الرسوم الجمركية الجديدة (125 في المئة من 145 في المئة، في انتظار إعادة الحكومة الأمريكية النظر فيها.

ومع أن أداء "آيفون" كان جيدا في بداية السنة، فإن قطاع الخدمات ظل الأكثر نشاطا، كما في الأرباع السابقة، وشهد زيادة بنسبة 11,7 في المئة.

وتشمل الخدمات متجر التطبيقات "آب ستور" ومنصات البث التدفقي للموسيقى ("آب ميوزيك") وللفيديو ("أبل تي في")، بالإضافة إلى تخزين البيانات مِن بُعد ("آي كلاود").

وباتت الخدمات توفّر 28 في المئة من إيرادات الشركة التي كان نشاطها الأساسي لمدة طويلة يقتصر تقريبا على الأجهزة، من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف والأجهزة اللوحية.

من الناحية الجغرافية، سجّلت مبيعات "أبل" في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 8 في المئة، في حين تراجعت في أوروبا لتقتصر على واحد في المئة، وانكمشت في الصين بنسبة 2 في المئة.

وفي المجمل، بلغت الإيرادات 95,4 مليار دولار، بزيادة 5,1 في المئة، متجاوزة توقعات المحللين.

وفي الربع الثاني من السنة المالية العادية، أي الربع الثالث لدى "أبل"، توقعت المجموعة هامش ربح إجمالي يراوح بين 45,5 في المئة و46,5 في المئة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية، ما يعني تراجعا مقارنة بالفترات السابقة، إذ بلغ 47 في المئة في الربع الأخير من عام 2024.