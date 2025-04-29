"ماكدونالدز الإمارات" تُضفي الأجواء المبهجة لعالم A Minecraft Movie على فرعها في أبراج بحيرات جميرا





تقدم "ماكدونالدز الإمارات" لضيوفها أجواء مفعمة بالمغامرات المستوحات من عالم فيلم A Minecraft Movie الشهير، عبر عروض استثنائية في فرعها بأبراج بحيرات جميرا (JLT)، وذلك حتى 4 مايو 2025. وسيكون الزوار على موعد مع تجربة فريدة تجمع بين المرح، والنكهات الشهية، والمقتنيات الحصرية.

ويستقبل مطعم "ماكدونالدز" في أبراج بحيرات جميرا زواره بأجواء تحمل الطابع الفريد لفيلم A Minecraft Movie، مع مناطق ترفيهية مميزة، وألعاب تفاعلية، وديكورات حيوية تستلهم تصميمها من عالم المكعبات الشهير. ويمكن للضيوف التقاط الصور مع شخصيات لعبة "ماين كرافت" بالحجم الحقيقي مثل Grimace، والمشاركة في تحديات مليئة بالحماس مثل "اكتشف اللغز"، حيث يتسابق المشاركون لإكمال أحجية مرتبطة بقصة الفيلم خلال أقل من دقيقة، و"ابنِ واهدم"، حيث يتناوب اللاعبون على سحب قطع من برج وتجميعها في الأعلى دون إسقاطه. وهنالك أيضاً الكثير من الأنشطة الممتعة والمسلية التي تناسب جميع أفراد العائلة خلال هذه الفترة.

ويمكن للراغبين بإثراء تجربتهم بشكل أكبر إنفاق 50 درهماً أو أكثر للمشاركة في لعبة "افتح البلوك" للحصول على فرصة للفوز بجائزة من مجموعة المقتنيات الحصرية.

وتكتمل التجربة مع إطلاق وجبة A Minecraft Movie المحدودة، والمتوفرة حصرياً في فرع ماكدونالدز بأبراج بحيرات جميرا. وتضم الوجبة مذاقات مميزة مثل سبايسي بيج تيستي، وصلصة الماجما الحارة، وماينكرافت موفي ماكفلوري®. كما سيحصل الزوار مع كل وجبة على واحدة من ست مقتنيات فريدة، مرفقة ببطاقة مطابقة ورمز يمكن مسحه لفتح زي حصري لإحدى شخصيات اللعبة من متجر Minecraft Marketplace

كما يمكن للعائلات الاستمتاع بنسخة خاصة منHappy Meal® تتضمن ألعاباً مستوحاة من شخصيات الفيلم، أو اختيار كتاب ليحملوا معهم مغامرات A Minecraft Movie إلى المنزل.

وتستمر هذه التجربة لمدة عشرة أيام فقط، ويمكن لجميع العائلات وعشّاق اللعبة زيارة فرع "ماكدونالدز" في أبراج بحيرات جميرا قبل 4 مايو، وخوض تجربة ترفيهية لا تنسى مع A Minecraft Movie.