أرباح «أدنوك للتوزيع» تجاوز المليار دولار لعامين متتاليين

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أن أرباحها بعد خصم الفوائد والإطفاء والضرائب تجاوزت حاجز المليار دولار لعامين متتاليين، ما يعكس قوة الأسس التي قامت عليها الشركة ومتانة مسارها في تحقيق أفضل العوائد للمساهمين فيما تسعى إلى تحقيق عائد مجز على الاستثمار يتجاوز 6%.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي يمكّنها من دراسة فرص استثمارية جديدة خارج الأسواق الثلاثة التي تعمل بها حالياً، بما يحقق قيمة مضافة للمساهمين ويوفر أفضل عائد على الاستثمار.

وأضاف أن الشركة تواصل تحقيق نمو مطرد منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 2019، حيث توسعت عملياتها من السوق المحلي إلى أسواق إقليمية واعدة تشمل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

محفظة المحطات

وأشار اللمكي إلى أن محفظة المحطات الحالية التي تديرها «أدنوك للتوزيع» تبلغ 900 محطة، مع خطة لرفع العدد إلى 1000 محطة بحلول عام 2028، موضحاً أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير خدمات «غير الوقود» مثل متاجر «واحة أدنوك»، ومحطات غسيل السيارات، ومراكز فحص المركبات، حيث تم مؤخراً افتتاح مراكز للفحص داخل المراكز التجارية، تماشياً مع «عام المجتمع» في الإمارات، لتسهيل حصول العملاء على الخدمات.

وفي إطار جهودها لتعزيز حلول التنقل المستدام، أوضح أن الشركة تشغل حالياً نحو 200 نقطة شحن للمركبات الكهربائية على مستوى الدولة، فيما تستهدف تشغيل 500 شاحن عالي القدرة بحلول 2028، مشيراً إلى أن شواحن «أدنوك للتوزيع» تُعد من بين الأسرع، حيث يمكنها شحن البطارية من 20% إلى 80% في وقت وجيز.

تجربة العملاء

وأكد الرئيس التنفيذي أن أدنوك للتوزيع تواصل تحسين تجربة العملاء من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق «أدنوك» الذكي، الذي يتيح توصيل الخدمات إلى منازل العملاء بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، من بينهم منصة «نون» الإماراتية، لتلبية احتياجات الجمهور بكفاءة وسرعة.

وأوضح أن الشركة تعمل حالياً في 3 أسواق رئيسية تتميز بكثافة سكانية وبنية تحتية مؤهلة وطلب متنامٍ على الطاقة، مع استمرار فرص النمو فيها، مشيراً إلى أن عدد محطات «أدنوك للتوزيع» في المملكة العربية السعودية بلغ 100 محطة، في حين تبلغ محفظتها في السوق المصري 244 محطة، حيث بدأت الشركة أيضاً عمليات تصنيع زيوت التشحيم، في إطار التوسع المتواصل داخل السوق المصري.