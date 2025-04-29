"شروق" تضيف"نزل الرياحين" لـ"مجموعة الشارقة للضيافة"

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) خلال مشاركتها في "معرض سوق السفر العربي 2025" عن اكتمال مشروع "نزل الرياحين" في مدينة خورفكان وإضافته إلى "مجموعة الشارقة للضيافة". ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لبرنامج واسع النطاق لأعمال الترميم وإعادة التطوير، تم تنفيذه بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، ومن المقرر الانتهاء منه مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بهدف الارتقاء بتجربة الزوار وتعزيز القيمة الثقافية والمعمارية للنزل.

واستعرضت "شروق"، خلال مشاركتها في المعرض، آخر المستجدات في مشاريعها النوعية، بما في ذلك مشروع "رحّال" في كلباء، وشراكتها مع مجموعة "لوكس كوليكتيف"، وسلطت الضوء على "منتزه مليحة الوطني"، الذي يمثل وجهة تراثية بيئية وإحدى الركائز الاستراتيجية في خارطة السياحة المستدامة التي تتبناها "شروق".

وتعكس مشاركة "شروق" في الحدث السياحي الأبرز في المنطقة التزامها المتجدد بتحقيق نقلة نوعية في تطوير وجهات سياحية متكاملة، تُراعي خصوصية المكان وتقدم تجارب متميزة تلبي تطلعات المسافرين من أنحاء العالم.

نزل الرياحين

وتأتي إضافة "نزل الرياحين" إلى "مجموعة الشارقة للضيافة"، التي تُعد أول علامة محلية في مجال الضيافة تنطلق من الشارقة وتضم مجموعة من المشروعات الفاخرة، في سياق تحقيق التكامل في مشاريع الضيافة المتنوعة، إذ يمثل النزل، الذي يُقدم تجربة إقامة في أجواء تراثية فاخرة تجسد ملامح الضيافة العربية الأصيلة، ملاذًا فريدًا للزوار والسيّاح.

استراتيجية تنموية

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الإعلان عن ضم "نزل الرياحين" إلى "مجموعة الشارقة للضيافة" خلال مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العربي 2025 يندرج ضمن استراتيجية "شروق" الشاملة لتنمية وتطوير المشاريع السياحية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، بما يعزز من التنوع الجغرافي والبيئي والثقافي في تجربة الزوار، وأوضح أن "شروق" تتولى تشغيل وإدارة النزل والفنادق التابعة للمجموعة، اعتمادًا على خبرتها في تطوير وجهات ضيافة فاخرة تحاكي الهوية المحلية، وتتبنّى أعلى معايير الاستدامة، وتقدّم تجارب تجمع بين الأصالة والتراث والفخامة العالمية.

وأشار إلى أن مدينة خورفكان، تتمتع بمقومات طبيعية وثقافية تجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذبًا للسياحة المحلية والدولية. وأضاف أن "نزل الرياحين" يُعد نموذجاً للوجهات التراثية التي تحافظ على الذاكرة الجماعية من خلال التفاعل المباشر مع المواقع التاريخية والثقافية.

مفهوم جديد

وفي سياق استعراض مشاريع "شروق" الرامية إلى إعادة ابتكار مفاهيم السياحة البيئية، سلطت الهيئة الضوء على مشروع "رحّال" في مدينة كلباء، الذي يمثل أحد أبرز النماذج المطورة ضمن "مجموعة الشارقة للضيافة"، حيث يتألف من 20 مقصورة إقامة فاخرة وسط محيط طبيعي غني بالحياة البيئية. وقد تم تصميم المشروع بأسلوب معماري ينسجم مع طبيعة الموقع، مع اعتماد الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي لتشغيل المقصورات، واستخدام مواد صديقة للبيئة تضمن الحد الأدنى من التأثير على النظام البيئي المحيط.

وأعلنت "شروق" خلال مشاركتها في الحدث أن الافتتاح الرسمي لمشروع "رحال" سيكون في الربع الثالث من 2025، ليُضاف بذلك إلى قائمة وجهات الضيافة المستدامة التي تعكس التزام الهيئة بإرساء معايير جديدة في السياحة المسؤولة في الشارقة.

كما سلطت "شروق" الضوء خلال مشاركتها على عدد من المشاريع المندرجة تحت مظلة "مجموعة الشارقة للضيافة"، بما في ذلك نزل القمر، نجد المقصار، نزل الفاية، نزل الرفراف، وواحة البداير. وتقدّم هذه الوجهات تجارب إقامة فريدة في مواقع طبيعية متنوعة، مع تركيز على الاستدامة، والهوية المحلية، وتقديم تجارب طهي بإشراف طهاة عالميين حاصلين على نجمة ميشلان.