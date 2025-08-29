هونور تفتتح متجر تجربة جديد في أبوظبي

افتتحت اليوم شركة HONOR متجر تجربة جديد في ريم مول بالعاصمة أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق الإمارات وتوسيع شبكة متاجرها وخدماتها.

افتتح المتجر أبوابه رسميًا اليوم الجمعة، ويتيح للزوار الاطلاع على أحدث أجهزة الشركة، بما في ذلك الهواتف الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، الحواسيب المحمولة، الأجهزة اللوحية والإكسسوارات.

يقع المتجر على مساحة تقارب 196 مترًا مربعًا، ويقدم خدمات ما بعد البيع إلى جانب إمكانية تجربة المنتجات مباشرة قبل الشراء.

ويأتي افتتاح المتجر في إطار استراتيجية HONOR لتوسيع نطاق خدماتها في الدولة وتوفير نقاط بيع إضافية لمنتجاتها.

تزامن الافتتاح مع تنظيم فعالية خاصة مساء يوم الافتتاح، تخللها تقديم عروض مؤقتة شملت خصومات تصل إلى 50% خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس، إلى جانب خصم بنسبة 30% خلال شهر سبتمبر. كما قدمت الشركة ضمانًا ممتدًا لمدة عامين لمشتري هاتف HONOR Magic V5 خلال فترة الافتتاح، إضافة إلى سحب خاص للعملاء في يوم الافتتاح.

يقع المتجر الجديد في الطابق الأول من ريم مول بأبوظبي.