«أسكوت» تطلق علامتها «كريست كوليكشن» لأول مرة في الإمارات

أعلنت شركة «أسكوت ليمتد»، الشركة العالمية في إدارة وتشغيل وجهات الإقامة الدولية، توقيع عقد لإدارة منتجع المهرة من مجموعة «كريست كوليكشن» في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2027.

ويمثل ذلك الإطلاق الأول لعلامة مجموعة «كريست كوليكشن» في الإمارات، وهي جزء من المحفظة العالمية لشركة «أسكوت».

يقع المنتجع بمحاذاة شواطئ جزيرة المرجان. وسيضم منتجع المهرة 539 غرفة وجناحاً فاخراً. ويمكن للنزلاء الاستمتاع بتجارب طهي مميزة في مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي. كما يحتوي المنتجع على مساحات اجتماعات متطورة.

ويضاف منتجع المهرة من «كريست كوليكشن» إلى محفظة شركة «أسكوت» المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. ومع 40 عقاراً وأكثر من 5,800 وحدة قيد التشغيل والتطوير في المنطقة تواصل «أسكوت» توسيع نطاق عروضها المتنوعة المصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات المسافرين ومالكي العقارات المتطورة.