"بوينغ" و"ناسا" تعلقان مشروعهما التجريبي للسفر المستدام

أعلنت شركة "بوينغ" ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تعليق العمل على مشروع طائرتهما المستقبلية للسفر المستدام "أكس-66 أيه".

وأكد الطرفان أن "بوينغ" ستواصل دراسة تقنية الجناح الرفيع، لكن المشروع سيتم إيقافه مؤقتا بالكامل.

وكان هذا المشروع الذي أُطلق عام 2023 جزءا من جهود أوسع تقودها "ناسا" لدراسة تصاميم طائرات موفرة للوقود وصديقة للبيئة، شملت اختبارات نفق الرياح ونماذج ديناميكيات الموائع وتعديلات هيكلية في التصميم.

وفي بداية المشروع، خصصت "ناسا" 425 مليون دولار لتطوير الطائرة، بينما التزمت "بوينغ" وشركاؤها الصناعيون بـ725 مليون دولار.

وكان من المقرر إجراء الرحلات التجريبية للنموذج الأولي بين عامي 2028 و2029.

وقالت "بوينغ" في بيان: "تعلمنا الكثير خلال السنوات القليلة الماضية من شراكتنا مع "ناسا" في برنامج "أكس-66" الذي سيؤثر على الأجيال المستقبلية من تصميمات الطائرات، وسنركز جهودنا الآن على الميزة الأكثر وعدا وهي تصميم الجناح الرفيع".

ومن المقرر أن تنقل "بوينغ" المهندسين من مشروع "أكس-66 أيه" التجريبي إلى خطوط إنتاجها التجارية.