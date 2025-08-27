«كيرني» تعزز تبني الذكاء الاصطناعي لدعم الأعمال في المنطقة

تعمل «كيرني»، الرائدة عالمياً في الاستشارات الإدارية، على تسريع وتيرة تبني واعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتوسع في الشرق الأوسط، في إطار التزامها المستمر بدفع عجلة التحول القائم على التكنولوجيا الذي يهدف إلى تحقيق تأثير ملموس، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في المنطقة.

وكجزء من شراكتها العالمية طويلة الأمد والمتكاملة مع «مايكروسوفت»، تضع «كيرني» تركيزها على تحويل الذكاء الاصطناعي من مفهوم نظري وإطار استراتيجي إلى واقع عملي ومستدام، ما يسهم في تمكين الحكومات والمؤسسات من توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج ملموسة وإحداث تحولات منهجية في أعمالها.

تحول جذري

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها «كيرني»، يرى ما يقرب من 70% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما فيها الذكاء التوليدي، تمتلك القدرة على إحداث تحول جذري في أعمالهم.

ويشعر أقل من 40% فقط من المشاركين بالثقة في قدرة مؤسساتهم على تبني وتطبيق هذه التقنيات وتحقيق نتائج ملموسة، فيما أشار نصف المشاركين في الاستطلاع إلى أن غياب استراتيجية فعالة يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق القيمة المرجوة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين أكد 70% منهم ضرورة بناء بنية تحتية متينة وقابلة للتطوير لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفعالية، وهذا يفسر لما لم تتمكن سوى أقل من 40% من الشركات في الشرق الأوسط من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها على نطاق واسع وتحقيق نتائج ملموسة، وهنا يأتي دور التعاون بين «كيرني» و«مايكروسوفت» لسد هذه الفجوة التنفيذية المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي؛ إذ توفر «كيرني» إطار عمل استراتيجياً وقدرات تنفيذية متكاملة من خلال «سيرفيلو» - إحدى شركات «كيرني» المتخصصة في تنفيذ حلول البيانات والذكاء الاصطناعي - ونماذج التشغيل والحوكمة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من مجرد تصور نظري في مجالس الإدارة إلى تطبيق عملي في المؤسسات، بينما تمكن «مايكروسوفت» من تحقيق التبني الآمن والقابل للتوسع من خلال منصاتها السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي الموثوقة.

حلول متكاملة

وقال ماوريسيو زوازوا، الشريك الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «كيرني»: «نحن نعزز قدرتنا على توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليشمل عملاءنا والأسواق على نطاق أوسع، مستندين إلى الخبرات التي طورناها في مختبراتنا ومعرفتنا العميقة في التنفيذ العملي. واليوم، من خلال تعاوننا مع مايكروسوفت، نكمل هذه المنظومة ونطلق العنان لإمكانات تقديم حلول ذكاء اصطناعي متكاملة».

من جانبه، أوضح إلياس عاد، الشريك الأول في كيرني الشرق الأوسط وأفريقيا - القطاع الرقمي وريادة الأعمال، أن نهج الشركة يركز دائماً على تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة من خلال تطبيق الاستراتيجيات المعتمدة. وأضاف: «نلاحظ أن المنطقة تظهر اهتماماً كبيراً لتصدر مشهد الذكاء الاصطناعي، إلا أن الطموح وحده لا يكفي؛ فهناك حاجة ملحة إلى القدرات التنفيذية المتخصصة، وهو ما نقدمه للسوق من خلال «سيرفيلو»، الذراع المتخصصة لكيرني في تنفيذ حلول البيانات والذكاء الاصطناعي. ولا تزال العديد من المؤسسات في مرحلة التجريب وتفتقر إلى الثقة والبنية التنفيذية اللازمة للانتقال إلى التوسع أو إحداث تأثير جذري في هذا المجال».

تحولات جذرية

وأكد أحمد حمزاوي، الرئيس التنفيذي للشراكات في مايكروسوفت الإمارات، أن مايكروسوفت تؤمن بالقدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات والمجتمعات في حال تم تبنيه بمسؤولية وعلى نطاق واسع. وأضاف«تستند شراكتنا مع»كيرني" على رؤية مشتركة تهدف إلى ترجمة طموحات الشركات في الشرق الأوسط إلى واقع ملموس، ومساعدتها على تجاوز مرحلة التجارب الأولية، والمضي قدماً نحو تحقيق الأثر الإيجابي الواسع.