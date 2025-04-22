أوراسكوم للتنمية تصدر تقريرها السنوي الثاني للاستدامة ضمن مبادرة «حياة ذات هدف»

أصدر المطور العقاري أوراسكوم للتنمية، تقريره الثاني في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG) لعام 2024، وذلك ضمن مبادرتها للاستدامة "حياة ذات هدف".

وبالاستناد إلى الأسس التي تم الاتفاق عليها في الإصدار الأول لتقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات الذي نشرته الشركة العام الماضي، يأتي الاصدار الثاني لتقرير الاستدامة لعام 2024 ليعكس اتساع نطاق الإفصاح وفقاً لأعلى المعايير الدولية، على رأسها معايير المبادرة العالمية للتقارير(GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، بالإضافة إلى قانون الالتزامات السويسري. كما جدّدت الشركة مصفوفة أولوياتها الجوهرية، لتتمكن من التركيز على القضايا التي تهم أصحاب المصلحة وتؤثر على مستقبل أعمالها، في خطوة تعكس التزامها المستمر ببناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة ومرونة.

وقال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية: "نضع بناء المجتمعات المستدامة في صميم استراتيجيتنا في أوراسكوم للتنمية، حيث نعمل على تمكين عملائنا والمساهمة في ازدهار الاقتصاد المحلي. ويجسد تقرير الاستدامة لعام 2024 التزامنا المستمر بالمسؤولية البيئية، والشمول الاجتماعي، والحوكمة. وقد شكّلت هذه المبادئ أساس تعاملنا مع موظفينا وشركائنا وموردينا، مما رسّخ مكانتنا كمطور موثوق للوجهات المتكاملة. ويمثل هذا التقرير خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تعزيز دورنا كمطور عالمي يعتمد نهجاً مستداماً في تطوير المدن والمجتمعات."

وفي مونتينيغرو، حققت المجموعة معدل فصل نفايات تجاوز 85% في فندق "تشيدي لوشتيسا باي" بفضل ممارسات فعّالة شملت تحويل المخلفات العضوية إلى سماد وعلف، جمع الورق والزجاج، واستخدام الزيوت لإنتاج الوقود الحيوي، وفي سلطنة عُمان، دعمت الشركة المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار من خلال غرس أكثر من 100,000 شجرة، ما ساهم في تحسين المشهد البيئي وخفض الانبعاثات، إلى جانب استثمارات الشركة المستمرة في أنظمة إدارة الطاقة، والسعي للتحول إلى مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والتعرفة الخضراء.

وفي المملكة المتحدة، تصدرت منازل قرية ويست كاركلاز غاردن في المملكة المتحدة التصنيفات البيئية، لتُصنَّف ضمن أفضل 0.3% من أصل 27 مليون منزل في إنجلترا وويلز، مع أداء استثنائي لبعض الوحدات ضمن الأعلى على مستوى البلاد لعام 2024.

وعلى صعيد التنمية المجتمعية، تضع أوراسكوم للتنمية تمكين الأفراد وخلق فرص اقتصادية مستدامة في صميم استراتيجيتها. ففي عام 2024، عززت الشركة شراكاتها التنموية من خلال برامج تدريبية ومهنية بالتعاون مع جهات محلية لتطوير قدرات القوى العاملة المستقبلية، منها تعاونها مع "إنجاز عُمان"، والذي أتاح لأكثر من 1,500 طالب في محافظة ظفار، صمن مشروع "هوانا صلالة"، فرصة اكتساب مهارات حياتية ومهنية مهمة متعلقة بالثقافة المالية وريادة الأعمال والاستعداد المهني. كما شهدت مدينة الجونة تنفيذ مبادرات لتحسين بيئة العمل، من خلال رفع مستوى التأمينات الاجتماعية، وتوسيع التغطية الطبية لجميع العاملين، وتطوير مرافق الموظفين، مما يعكس التزام الشركة بخلق بيئة عمل تُقدّر وتدعم الأفراد وتعزز شعورهم بالانتماء.