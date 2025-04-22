19 مشروعاً جديداً لـ«اللولو» قيد التنفيذ في أبوظبي

شهدت جزيرة الريم، القلب النابض لنمط الحياة العصرية في أبوظبي، افتتاح المتجر الثاني لمجموعة اللولو رسمياً.

افتتح المتجر الجديد المهندس خالد ناصر المنهالي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط العمراني في بلدية أبوظبي، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، وعدد من كبار الشخصيات.

يحظى المتجر الجديد بموقع استراتيجي بالقرب من قرية الريم وبجوار جامعة السوربون أبوظبي، ويُغطي المتجر الجديد مساحة 9,500 قدم مربع، مُصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أنماط الحياة السريعة للمقيمين والعائلات في هذه المنطقة الحيوية، من بينها المستلزمات المنزلية والبقالة وغيرها من المنتجات العالمية. ويُقدم لولو إكسبريس تجربة تسوق مُصممة بعناية، ومن أبرز ما يميز المتجر الجديد هو قسم الأطعمة الساخنة، الذي يُقدم أطباقاً شهية وطازجة من المأكولات العربية والأوروبية والآسيوية.

خلال الحفل، صرّح يوسف علي موسليام قائلاً: «تسير خطة التوسع الطموحة التي تنتهجها مجموعة اللولو على قدم وساق وفقاً للجدول الزمني المحدد. نحن ملتزمون بتعزيز سبل الراحة وتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال 19 مشروعاً جديداً قيد التنفيذ في أبوظبي وحدها».

يمكن للمتسوقين أيضاً الاستمتاع بتجربة سلسة بدون تلامس مع منصات دفع ذاتية مخصصة، بالإضافة إلى 30 موقفاً للسيارات، ما يضمن سهولة الوصول لجميع الأغراض التي يحتاجون إليها.

حضر حفل الافتتاح سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للمجموعة، أبو بكر تي بيه، مدير لولو أبوظبي، وأجاي كومار، المدير الإقليمي، ومسؤولون آخرون.