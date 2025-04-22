«راكز» تمكّن مجتمع أعمالها عبر جلسة تدريبية متقدمة في فنون المبيعات

نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جلسة تدريبية رفيعة المستوى، بعنوان «إتمام الصفقة: تقنيات مبيعات مجرّبة لدفع عجلة النمو»، وذلك في مركز كومباس للأعمال في إمارة رأس الخيمة.

وتندرج هذه الجلسة الحصرية ضمن سلسلة المبادرات التنموية التي تطلقها «راكز» بشكل منتظم لخدمة مجتمعها المتنامي من الشركات ورواد الأعمال، بهدف تزويدهم باستراتيجيات متطورة، تستند إلى أسس علم النفس السلوكي والخبرة الواقعية، وأطر عمل أثبتت فعاليتها في الأسواق العالمية.

وأوضح سافيو توفار دياس نائب رئيس حلول الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة رايزور، خلال الجلسة مجموعة من الأدوات العملية والمقاربات الحديثة التي تمكّن الشركات من تعزيز قدرتها على إتمام الصفقات بنجاح، من خلال توليد عملاء محتملين مؤهلين، وتصميم مسارات بيع فعّالة، وتطبيق تكتيكات تفاوض ذكية، إلى جانب فهم عميق لسيكولوجية المشتري، بما يسهم في رفع معدلات التحويل.

ركائز أساسية

وقدّم أيمن الوضيحي رائد الأعمال المتسلسل، المدير العام لمجموعة ذا كوربريت جروب، دراسة حالة واقعية، سلطت الضوء على أهمية المبيعات المعتمدة على العلاقات، موضحاً كيف أن الثقة والتواصل المخصص والتفاعل المستمر، تعد ركائز أساسية لتحقيق نمو تجاري طويل الأمد ومستدام.

وحصل المشاركون على أدوات تطبيقية نوعية، تسهم في تحسين أداء فرق المبيعات لديهم، شملت كيفية قراءة سلوك المشتري، وصياغة أسئلة تأهيل دقيقة، وتحديد اللحظات المناسبة لتحويل العملاء المحتملين إلى شركاء أعمال دائمين.

المعرفة التطبيقية

وأوضح رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، تؤمن «راكز» بأن تنمية رأس المال المعرفي لمجتمع الأعمال، تمثّل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام. فالمعرفة التطبيقية، حين تقترن ببيئة أعمال مرنة ومحفّزة، تُحدث فرقاً حقيقياً في تمكين الشركات من التقدم بثقة في أسواق شديدة التنافسية، ومن هذا المنطلق، نحرص على تنظيم جلسات تفاعلية، تتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية، وتعزز من جاهزيتهم لمواكبة متغيرات السوق، وبناء علاقات تجارية ذات قيمة مضافة. إن استثمارنا في المعرفة، هو استثمار مباشر في مستقبل أعمال شركائنا.

ومن خلال هذه المبادرات النوعية، تواصل «راكز» ترسيخ ثقافة الابتكار والتعلّم المستمر في صميم منظومتها الاقتصادية، مؤكدة التزامها بتمكين مجتمع أعمالها من امتلاك الأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة، والتكيف بمرونة مع التحديات، وتحقيق نمو مستدام، ضمن بيئة اقتصادية ديناميكية ومتطورة.