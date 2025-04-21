شراكة تتبني دعم وسائط النقل الكهربائية في الإمارات

وقعت شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، المشروع المشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة عبد الواحد الرستماني لتعزيز تجربة الشحن لمتعاملي المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات «معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية 2025» (EVIS)، وهي تصب في إطار تعزيز التزام دولة الإمارات الراسخ بتسريع التحوّل نحو التنقل المستدام وحلول النقل المستقبلية.

شمل الحضور هشام الزاهد، الرئيس التنفيذي للشركة، وبدر العوضي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وأندرو تشان، الرئيس التنفيذي للعمليات، ممثلين عن شركة UAEV؛ وسناء وحمان، الرئيس التنفيذي لـAWR Mobility Services، وسارة أوهارا، رئيسة قسم التسويق والاتصالات، وسانديب أرورا، مدير التميز المؤسسي، ممثلين عن مجموعة عبد الواحد الرستماني.

ومن خلال شركتها الرائدة في قطاع المركبات، تعد مجموعة عبد الواحد الرستماني الموزع الحصري لمركبات علامتي «زيكر» و«سمارت» في دولة الإمارات، حيث تدير عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع لهاتين العلامتين الرائدتين في مجال المركبات الكهربائية المتطورة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم المجموعة رصيد شحن للمتعاملين الذين يشترون مركبات «Zeekr» و«smart» من أجل شحنها من شبكة محطات UAEV المنتشرة على مستوى الدولة. ويمكن الحصول على هذا الرصيد بسهولة عبر التطبيق الخاص بشركة UAEV للهاتف المحمول واستخدامه في أي محطة تابعة للشركة، مما يوفر للسائقين وصولاً سلساً وخالياً من التعقيدات إلى واحدة من أسرع شبكات الشحن نمواً في الإمارات.

وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال هشام الزاهد، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV): «تمثل هذه الشراكة محطةً فارقةً في مهمتنا الرامية لجعل تبني المركبات الكهربائية أسهل وأكثر فائدة وفي متناول الجميع في دولة الإمارات. وستسهم هذه الشراكة في تحسين تجربة تملك المركبات، إضافة إلى تسريع تحوّل الدولة نحو النقل النظيف. وتلعب الشراكات الاستراتيجية كهذه دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستهلكين على المدى الطويل بوسائط النقل الكهربائي. فعندما تتوفر البنية التحتية اللازمة للشحن والمزايا المبتكرة، يصبح تبني المركبات الكهربائية أكثر سهولةً وخطوةً طبيعية لكل من يرغب بشراء مركبة».

ومن جانبها، قالت سناء وحمان، الرئيس التنفيذي لـAWR Mobility Services في مجموعة عبد الواحد الرستماني: «هذا التعاون أكثر من مجرد اتفاقية أعمال بين شركتين، فهو تحالف استراتيجي يركز في المقام الأول على تثقيف المتعاملين بوسائط النقل الكهربائي وتعزيز إمكانية وصولهم إليها، إضافة إلى دعم الاستدامة. ولا يقتصر هدف شراكتنا على تعزيز تبني المركبات الكهربائية وحسب، وإنما نطمح إلى إرساء معيار جديد في سبل التنقل».

وأضافت وحمان: «تلتزم مجموعة عبد الواحد الرستماني بدعم رؤية الإمارات في تحقيق الحياد المناخي. وتلبي هذه الشراكة مع شركة UAEV حاجة السوق الملحة لبنية تحتية قوية لشحن المركبات الكهربائية، مما يشجع على تبينها في مختلف أنحاء الدولة».

وتدعم هذه الشراكة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، من خلال تحسين وصول سائقي المركبات الكهربائية إلى محطات الشحن وتعزيز راحتهم، فضلاً عن تعزيز تبني حلول التنقل الذكية مناخياً. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود مجتمعةً في خفض أكثر من 100 ألف طن من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، وهي خطوة مهمة نحو إرساء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامةً.

تمتلك UAEV حالياً 122 منفذ شحن قيد التشغيل– منها العديد من أجهزة الشحن فائقة السرعة – ومن المتوقع أن يرتفع عددها إلى 300 منفذ بحلول نهاية 2025، مما يجعلها أكبر شبكة شحن للمركبات الكهربائية في الإمارات الشمالية، إضافة إلى خططها لمواصلة التوسع في مختلف أنحاء الإمارات. وتتوزع محطات شحن التيار المستمر التابعة للشركة على مواقع استراتيجية، مما يمنح السائقين الثقة للتنقل بحرية لمسافات طويلة، ويحد من مخاوفهم بشأن مدى القيادة وإمكانية الوصول إلى محطات الشحن.

لطالما شكلت محدودية محطات الشحن والقلق من مدى القيادة أبرز معوقات انتشار المركبات الكهربائية على نطاق واسع في الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، تتعاون مجموعة عبد الواحد الرستماني وشركة «الإمارات لشحن المركبات الكهربائية UAEV» على معالجة هذه التحديات، وذلك من خلال توفير حلول شحن مريحة وموثوقة وسهلة الوصول، مما يزيل أحد أكثر المخاوف شيوعاً بين المشترين المحتملين ويمهد الطريق لتبني المركبات الكهربائية على نطاق أوسع.

وتسهم هذه المبادرة كذلك في تحقيق رؤية «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» لبناء شبكة شحن سهلة الوصول والاستخدام وموثوقة تدعم رحلة مستخدمي المركبات الكهربائية بالكامل؛ بدءاً من قرار الشراء ووصولاً إلى الاستخدام اليومي. وتعمل الشراكة على إزالة الفجوة بين المُنتَج والبنية التحتية، مما يسهل عملية امتلاك المركبات الكهربائية ويمنح العملاء تجربة قيادة أكثر ثقةً واتصالاً.

سيتم إطلاق برنامج رصيد الشحن خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يمكن لسائقي مركبات «Zeekr» و«smart» تحميل تطبيق شركة «الإمارات لشحن المركبات الكهربائية» لاسترداد الرصيد والاستفادة من الوصول السلس إلى شبكة الأخيرة من محطات الشحن على امتداد الإمارات.