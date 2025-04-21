استثماران جديدان لـ "نواتوم البحرية" يدعمان العمليات الخالية من الانبعاثات

أعلنت "نواتوم البحرية" العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي ، عن استثمارين جديدين يأتيان في إطار التزامها بالعمليات البحرية المستدامة، حيث يتمثل الاستثمار الأول في الحصول على أول قارب إرشادي كهربائي بنسبة 100% ضمن دول التعاون ، في حين يتضمن الاستثمار الثاني إنجاز شراء قاطرتين كهربائيتين حديثتين. وتشكّل هذه السفن التي تتميّز بصافي انبعاثات صفري ركيزةً أساسية لاستراتيجية إزالة الكربون التي تنتهجها "نواتوم البحرية"، مع توفير مزايا وفوائد فورية للمتعاملين، بما في ذلك الكفاءة التشغيلية، وتقليل الانبعاثات، والمساهمات المحتملة في برامج اعتماد الكربون .

قارب كهربائي

ويشكّل القارب الإرشادي (Artemis EF-12 ) الذي يعتبر أول قارب كهربائي بنسبة 100% في المنطقة، تقدماً ملحوظاً في مجال عمليات الإرشاد الموفّرة للطاقة. وباستخدام تقنية (eFoiler® ) المتطورة، وبفضل تصميمه الانسيابي المبتكر، يرتفع جسم القارب الذي يبلغ طوله 12 متراً فوق سطح الماء، مما يقلّل بشكل كبير من مقاومة السحب، ومن استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 85% مع زيادة السرعة والكفاءة. الأمر الذي يسهم في تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف الوقود والصيانة، بالإضافة إلى تزويد المتعاملين بخيار مثالي من حيث قوة الأداء والانبعاثات الصفرية التي تتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.

وستقود القاطرتان الكهربائيتان من طراز RSD-E 2513 من شركة "دامن" عمليات القطر المستدامة في ميناء خليفة. وبعد الاختبار الناجح للقاطرة الأولى، والتي تعتبر أقوى قاطرة كهربائية متعددة الأغراض في العالم، وفقاً للرقم القياسي العالمي الذي سجّلته في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، قرّرت "نواتوم البحرية" تشغيلها بشكل دائم في أسطولها البحري، إلى جانب قاطرة إضافية أخرى من المقرّر أن تدخل الخدمة في إبريل 2025 . وتتميز القاطرات الحديثة بقدرة قطر تصل إلى 70 طناً، مع نظام شحن سريع ومبتكر، حيث يُمكنها إكمال مهمتين أو أكثر بشحنة واحدة، مع إمكانية إعادة شحنها بسرعة كبيرة خلال ساعتين فقط. ومن المتوقع أن يساهم تشغيل هاتين القاطرتين في خفض الانبعاثات، مع تعزيز جودة الأداء وتوفير عمليات منخفضة التكلفة في الموانئ .

حلول مبتكرة

وقال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي: "من خلال استثمارنا في عمليات الإرشاد والموانئ الخالية من الانبعاثات، تقدم "نواتوم البحرية" حلولاً مبتكرة أكثر استدامة وكفاءة، تسهم في تقليل البصمة البيئية لعمليات الموانئ، وتحقّق وفورات عالية في التكاليف على المدى الطويل، فضلاً عن تلبية متطلبات وتطلعات المتعاملين. ومن خلال تقديم بدائل كهربائية بنسبة 100%، فإننا ندعم أهداف الاستدامة التي يسعى متعاملينا لتحقيقها، ونساعدهم على الاستفادة القصوى من أرصدة الكربون. ومن خلال ريادتنا في استخدام مثل هذه التقنيات المتطورة، فإننا نؤكّد التزامنا بالابتكار المستدام، وإرساء معايير جديدة ترتقي بواقع القطاع البحري".

كفاءة واستدامة

وبفضل التحوّل الناجح إلى الطاقة الكهربائية والاستثمار المستمر في البنية التحتية المستدامة للموانئ، تعمل "نواتوم البحرية" على ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في تعزيز عمليات الموانئ المستدامة، وتسريع الانتقال نحو حلول بحرية أكثر كفاءة واستدامة. كما تتماشى هذه الاستثمارات مع الجهود العالمية لإزالة الكربون من خلال توفير بدائل فعالة من حيث التكلفة والأداء مقارنة بالسفن التقليدية.