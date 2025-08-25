"كوكا كولا" تفشل في تحويل "كوستا" إلى الربحية.. لا خيار سوى البيع!

كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر مطلع، أن شركة كوكا كولا الأمريكية للمشروبات الغازية تعمل مع بنك الاستثمار "لازارد" لدراسة خياراتها المتعلقة بسلسلة المقاهي البريطانية "كوستا"، بما في ذلك إمكانية بيعها.

الشركة أجرت محادثات أولية مع عدد قليل من المشترين المحتملين لسلسلة "كوستا"، بمن فيهم شركات استثمار خاصة.، ومن المتوقع أن تُقدم العروض الأولية في أوائل الخريف، ولكن البيع ليس قراراً نهائياً.

وكانت شركة كوكا كولا قد استحوذت على "كوستا كوفي" في عام 2018 مقابل أكثر من 5 مليارات دولار، بهدف تعزيز موقعها في سوق القهوة العالمية والمنافسة مع شركتي ستاربكس ونسلِه.

ومن شأن عملية البيع المحتملة لسلسلة "كوستا كوفي"، التي تعمل في 50 دولة، أن تضاف إلى موجة الصفقات في قطاع الأغذية المعلبة، الذي شهد نمواً قوياً مع سعي الشركات لتحقيق حجم أكبر لمواجهة تأثير تضخم الأسعار وطلب المستهلكين على خيارات أكثر صحة.

وفي مكالمة للأرباح الشهر الماضي، ألمح الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا، جيمس كوينسي، إلى تغييرات في عمليات "كوستا"، قائلاً: "استثمارنا في كوستا لم يصل إلى المستوى الذي كنا نتمناه من وجهة نظر فرضية الاستثمار".

وأضاف: "نحن في طور التفكير في ما تعلمناه، وكيف يمكننا إيجاد سبل جديدة للنمو في فئة القهوة، مع الاستمرار في إدارة أعمال كوستا بنجاح".