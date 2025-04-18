"عزيزي"تستقبل 1600 موظف جديد خلال 4 أشهر

أعلنت شركة عزيزي للتطوير، عن جهودها الأخيرة في استقطاب المواهب، والتي أسفرت عن زيادة ملحوظة في عدد وجودة فريق العمل لديها، ما يعزز استراتيجيتها الطموحة للنمو والتزامها بالتميز التشغيلي وقد نمت الشركة من فريق صغير يضم 7 موظفين فقط عام 2007 إلى 35,978 موظفاً محترفاً وعامل بناء بحلول أبريل 2025، ما يعكس نموها السريع كأبرز مطور خاص في قطاع العقارات المزدهر بالمنطقة.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، استقبلت عزيزي 1620 موظفاً جديداً، ما يعد إنجازاً ملحوظاً يُبرز دورها الفعال في تعزيز فرص العمل في سوق العقارات الإماراتي. وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً في عدد موظفيها، حيث ارتفع العدد من 120 موظفاً عام 2017 إلى 350 عام 2019، ثم 3,600 في 2022، ليصل الآن إلى ما يقارب 36,000موظف، منهم 6,000 موظف تقريباً من ذوي الياقات البيضاء، وتعتزم توظيف 7,000 موظف إضافي العام الجاري.

الابتكار والجودة

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير: "نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه على مدار العقد الماضي. نعتبر فريقنا أساس نجاحنا، حيث يسهم في تعزيز الابتكار والجودة ويركز على تلبية احتياجات العملاء. ويعكس هذا التوسع استمرارية ونمو مشاريعنا، وتوسيع نطاق عملياتنا لتلبية الطلب المتزايد من العملاء المحليين والدوليين."

وتشمل قائمة موظفي الشركة الآن 99 جنسية، وتركز على استقطاب مزيد من المواهب ذات الخبرة في الأسواق الأوروبية وغيرها، لتعزيز وجودها في قارات جديدة، حيث تخطط لتطوير مشاريع مميزة وتوسيع محفظتها في قطاع الضيافة.

وتماشياً مع أهداف التوطين في دولة الإمارات، كثفت عزيزي جهودها بشكل كبير لتوظيف المواهب الإماراتية، حيث ارتفع عدد الكفاءات المحلية بشكل ملحوظ في مختلف أقسام الشركة.

ويعكس النمو الملحوظ في القوى العاملة المتنوعة لدى شركة عزيزي التزامها بالشمولية والتعاون عبر الثقافات والريادة في السوق العالمية.