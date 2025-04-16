«جوتيك» يبحث التحديات المتغيرة وفرص قطاع الطاقة في دبي 21 الجاري

كشفت اللجنة المنظمة للمؤتمر التكنولوجي «جوتيك GOTECH 2025»، خلال مؤتمر صحفي أقيم في دبي، عن تفاصيل الأجندة الرسمية للدورة السابعة من المؤتمر، والذي ينطلق الأسبوع المقبل في دبي، خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل2025، وذلك برعاية كريمة وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، حيث يُعد «جوتيك» من أبرز المؤتمرات التخصصية في قطاع النفط والغاز، ويُعقد هذا العام تحت شعار: «نحو مستقبل رقمي ومستدام للطاقة»، حيث سيجتمع قادة عالميون ومبتكرون وخبراء لاستكشاف مستقبل الطاقة تحت سقف واحد. وتُنظم هذه الفعالية المرموقة، بالشراكة بين جمعية مهندسي البترول (SPE)، وشركة دراجون أويل، وستوفر منصة حيوية لاستكشاف التحديات المتغيرة والفرص ضمن قطاع الطاقة.

وستكون هناك مبادرة خاصة تقدم للطلبة الجامعيين فرصة التواصل مع قادة القطاع، والتفاعل مع المتحدثين والعارضين في GOTECH، والحصول على رؤى عملية قيّمة. يربط البرنامج بين التعلم الأكاديمي والخبرة العملية في القطاع، مما يساعد على إعداد الطلبة لمستقبلهم المهني، ويوفر فرصاً للتواصل المهني المستدام والمثمر.

ويعد «جوتيك» أحد أبرز المؤتمرات التخصصية في قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً، ويُقام هذا العام بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً دولياً ويقدم 52 جلسة تقنية متقدمة، و100 عرض بحثي عبر ملصقات إلكترونية، إلى جانب هاكاثون متقدم يركّز على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وجلسات عامة ونقاشات رفيعة المستوى، تناقش مستقبل الطاقة واستراتيجيات خفض الانبعاثات، وتطوير الكفاءات البشرية.

ويُقام المؤتمر بالشراكة بين جمعية مهندسي البترول «SPE» وشركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، ويجمع نخبة من قادة القطاع والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أبرز حلول التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار في صناعة الطاقة، ويشمل المعرض المصاحب أكثر من 48 شركة محلية وعالمية تستعرض أحدث التقنيات المتقدمة.

وأكد المهندس علي راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل والرئيس الفخري للجنة المنظمة أن رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تعكس التزام القيادة بدعم التحول الرقمي والابتكار في قطاع الطاقة وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتقنية والمعرفة في مجال النفط والغاز.

وأضاف، إننا نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس دراجون أويل ونحن على أعتاب مرحلة تحول مفصلية لقطاع الطاقة، ويوفر GOTECH 2025 منصة استثنائية لتبادل الرؤى والتقنيات، التي ستشكل مستقبل القطاع لعقود قادمة.

وأشاد الجروان بالدعم المتواصل لمعالي سعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل.

أكد المهندس علي راشد الجروان: «إن مؤتمر ومعرض «جوتيك 2025» يُعد منصة عالمية رائدة لاستعراض أحدث تقنيات قطاع النفط والغاز، بمشاركة واسعة من الشركات والجهات الدولية، حيث سجل المؤتمر نمواً بنسبة 10 % مقارنة بالنسخة الماضية، ما يعكس التوسع المستمر، وتزايد الإقبال العالمي عليه».

وقال، إن البرنامج الفني للمؤتمر يشارك فيه باحثون من 38 دولة، بينها 27 دولة تشارك لأول مرة، لافتًا إلى أن المؤتمر يشهد للمرة الأولى في المنطقة تنظيم ورشة «التميز في العمليات البحرية»، بمشاركة 200 متخصص، وهاكاثون ذكاء اصطناعي يُعد الأول عالمياً على مستوى جمعية SPE، بمشاركة 50 مبتكراً مقارنة 4 العام الماضي.

وأوضح أن «دراجون أويل» تعرض خلال المؤتمر أبرز مشروعاتها في مجالات التحول الرقمي والاستدامة، مؤكداً أن العمليات الرقمية للشركة بلغت 90 % في مصر، وتستهدف الوصول إلى 100 % خلال عامين، إلى جانب رقمنة كاملة في تركمانستان، وتطبيق نموذج التشغيل الرقمي الكامل في العراق.

وقال، إن الشركة نجحت في تحقيق «صفر انبعاثات» في مصر من خلال إعادة استخدام الغاز المنتج بالكامل من دون أي هدر، وبدأت في تنفيذ النموذج ذاته في العراق، مضيفاً: «إن مشاريع دراجون أويل ترتكز على التكنولوجيا الحديثة في حقول يعود عمر إنتاج بعضها لأكثر من 60 عاماً».

وشدد على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة للكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى مشروع «الغرافة» الذي يُعد نموذجاً متكاملاً للبناء على أساس الرقمنة من البداية، مع التزام الشركة بتطبيق خطط خفض الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة عبر مشاريعها كافة.

وأشاد بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية مهندسي البترول (SPE)، التي تأسست قبل أكثر من 148 عاماً، مؤكداً أن التعاون الوثيق مع الجمعية يشكل حجر الأساس في نجاح المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف، إن الشراكة مع الجمعية أثمرت عن تنظيم عدة مؤتمرات عالمية في دبي، أبرزها نقل مؤتمر ATCE لأول مرة خارج الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، كما تستعد “دراجون أويل” بالتعاون معها لاستضافة مؤتمر البترول الدولي IPTC في السادس من يناير 2026 بدبي، في تأكيد مكانة الإمارة مركزاً دولياً للطاقة.

وقال فريد الهاشمي، رئيس المؤتمر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «جوتيك» هذا العام يسلط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة الإنتاج، وخفض التكاليف والانبعاثات.

وأضاف، إن المؤتمر لا يقتصر على المحاضرات والجلسات، بل يشمل برنامجاً مخصصاً للطلبة الجامعيين والمدرسيين في دولة الإمارات، ويُشرف عليه شباب من شركة «دراجون أويل»، بهدف إعداد الجيل الجديد للانخراط في القطاع الصناعي، وتعريفهم بواقع المهنة من خلال زيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع الخبراء.

من جانبها قالت ميشيل بويد، المديرة العامة للفعاليات في جمعية مهندسي البترول، إن المؤتمر يشكل فرصة محورية لمعالجة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة من زوايا تقنية وإنسانية، حيث يجمع تحت سقف واحد القادة والمبتكرين لتبادل الخبرات وبحث حلول متكاملة لمستقبل الطاقة النظيفة.

ويشهد GOTECH 2025 تنظيم جلسات حوارية بارزة تشمل جلسات حول تسخير قوة التحول الرقمي في قطاع الطاقة وتطوير الكفاءات في مشهد الطاقة الجديد، وتسريع الانتقال للطاقة النظيفة وتعظيم الإنتاج من الأصول الناضجة واستراتيجيات وتقنيات مبتكرة، وتعزيز التنوع والعدالة والشمول في قطاع الطاقة.

كما يشمل البرنامج جلسات تقنية تخصصية، تتناول موضوعات مثل التحليلات المتقدمة لتحسين إنتاج الحقول والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والأمن السيبراني وتقنيات الحفر والإنتاج المتقدمة، وتقام ورش عمل تقنية متخصصة، بالتعاون مع SPE، أبرزها ورشة التميز في العمليات البحرية من خلال التكنولوجيا والابتكار والاستدامة.

ويضم المعرض المصاحب أجنحة مبتكرة، تستعرض حلولاً في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز والأمن السيبراني وتحسين كفاءة الإنتاج، ويحظى الحدث برعاية عدد من كبرى الشركات المحلية والعالمية، تتقدمها شركة دراجون أويل المنظم الحصري، وOILSERV الراعي الرئيسي، وSLB الراعي البلاتيني، وSGM الراعي الذهبي، وEnersol راعي بطاقات الهوية، وEDC Romfor راعي التسجيل، وGSR Network وSNOC الرعاة المشاركون.

ويُعد GOTECH 2025 محطة محورية لأصحاب القرار والمستثمرين ومطوري التكنولوجيا في قطاع الطاقة، حيث يوفر بيئة تفاعلية شاملة، تجمع بين الابتكار والمعرفة والتواصل بما يواكب المتغيرات العالمية في مجال الطاقة، ويعزز من دور دبي مركزاً دولياً للتقنيات المستقبلية.