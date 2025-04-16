شراكة لإطلاق أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز في دبي

أطلقت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وبالتعاون مع وكالة بيوتيفول ديستينيشنز، أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز في دبي، المبادرة الأولى من نوعها الهادفة إلى إرساء معايير عالمية جديدة في مجال صناعة المحتوى الخاص بالسفر، وتلبية الطلب المتنامي على خبراء التسويق المتميزين في قطاع السياحة، حيث تستعد الأكاديمية لإرساء معايير عالمية غير مسبوقة للجودة في مجال صناعة المحتوى الخاص بالسفر. كما تضع مقاييس رسمية لصناع المحتوى الرقمي ضمن قطاع السياحة، مما يمنح هذا المجال المتنامي إطاراً معتمداً يقوم على المصداقية والمساءلة الآن.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «سعداء بإطلاق هذا البرنامج التعليمي المبتكر بالتعاون مع بيوتيفول ديستينيشنز، والذي يتماشى مع التزامنا برفع مستويات الإبداع والابتكار والتميز في قطاع السياحة. ونسعى من خلال الأكاديمية الجديدة إلى توفير مساحة مخصصة لصنّاع المحتوى، بما يسهم في تعزيز جاذبية دبي العالمية وترسيخ مكانتها بصفتها المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة».

وأضاف كاظم قائلاً: «تنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤيتنا الرامية إلى جعل المدينة وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه، وخصوصاً أنها تقدم منصة فريدة للإبداع في تقديم محتوى تفاعلي بفضل غناها بالعروض والتجارب الاستثنائية. إننا نتطلع للعمل مع بيوتيفول ديستينيشنز وصنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم لصقل مواهبهم ومشاركة قصصهم عالمياً».

ومن جانبه، قال جيريمي جونسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس بيوتيفول ديستينيشنز: «تحظى دبي بمكانة رائدة في مجال التسويق المبتكر في قطاع السياحة، ونتشارك الرؤية المستقبلية لهذا القطاع المهم».

ويشهد قطاع السفر تحولاً واضحاً في كيفية استقطاب الوجهات للزوار، إذ تُظهر الأبحاث أن 76 بالمئة من قرارات السفر تتأثر بالمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تضم 24 بالمئة فقط من علامات الضيافة والسياحة كوادر قادرة على إبداع محتوى مميز يحفّز المستخدمين على المشاركة والتفاعل. وسوف تسهم أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز في دبي بسد هذه الفجوة مباشرةً من خلال صقل مهارات الجيل الجديد من صناع المحتوى المبدعين.

التحول السياحي الرقمي

تدرك أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز أهمية المحتوى الرقمي وتأثيره المتزايد اليوم على قرارات السفر؛ ولذلك سوف تعمل على تلبية الطلب الكبير في القطاع على المهارات المتخصصة اللازمة لإبداع محتوى مؤثر جداً، مخصص لكل منصة وفعّال في تشجيع الزوار واستقطابهم.

وتعزز هذه الشراكة مكانة دبي بوصفها مركزاً للاقتصاد الإبداعي المتنامي في العالم والذي قد تصل قيمته إلى حوالي نصف تريليون دولار بحلول 2027، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس 2؛ كما ينسجم المشروع مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

وسيحصل الطلاب على توجيه عملي يقدمه نخبة من الخبراء المبدعين والمحترفين الرائدين في مجال السفر، بمن فيهم جيريمي جونسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس بيوتيفول ديستينيشنز. وبعد التخرج، ينال الطلاب شهادة مشاركة من كلية دبي للسياحة، الرائدة في التعليم المهني والملتزمة برعاية وتوعية الكوادر البشرية في قطاعات السياحة والضيافة وفنون الطهي والفعاليات.

نقلة نوعية في منظومة التسويق السياحي

تُمثل الأكاديمية إضافة مبتكرة ومهمة لنموذج الأعمال الخاص بالتسويق السياحي؛ فهي تدعم القطاع في مواكبة احتياجات المستقبل من خلال بناء مجتمع من المواهب المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً في المجال الرقمي. كما تعمل الأكاديمية على بناء مجتمع مستدام ومتنامٍ من المحترفين الذين يمتلكون المهارات الرقمية الضرورية لمواكبة المتطلبات المتغيرة لهذا القطاع، وتمكين الوجهات السياحية وعلامات الضيافة من الوصول إلى هذا المجتمع الرائد، للاستعانة بشبكة مختارة من المبدعين المعتمدين.

ويولي البرنامج أهمية قصوى لرعاية المواهب المتنوعة من مختلف الأسواق، بحيث يعكس محتوى التسويق السياحي طيفاً أوسع من وجهات النظر والتوجهات الجمالية.

وأضاف جونسي: «نعمل حالياً على تأسيس فئة مهنية جديدة ضمن القطاع السياحي بالاعتماد على شهادة أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز التي نسعى لتحويلها إلى معيارٍ أساسي للمبدعين المتخصصين في التسويق السياحي، على غرار الاعتمادات المهنية الأخرى في مجالات إدارة الضيافة والسياحة».