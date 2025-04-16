شركات عالمية تثني على فرص الأعمال في معرض الأخشاب

أشاد عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأخشاب وتجهيزات التصنيع بحجم ونوعية المشاركات في «معرض دبي للأخشاب وتجهيزات الماكينات 2025» في يومه الثاني، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدين في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الحدث يمثل منصة استراتيجية لتعزيز فرص التعاون وتوسيع الشراكات التجارية واستكشاف أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في القطاع.

وقال خليل العبسي، مدير المبيعات في شركة Holzcraft، الممثل الرسمي للعملاق الألماني HOMAG في دبي، إن المشاركة في المعرض تشكّل فرصة مثالية للتواصل مع المصنعين الدوليين وتوسيع شبكة العلاقات التجارية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والاطلاع على أحدث التقنيات والآلات المتطورة، مشيراً إلى أن المعرض يتيح للشركات العالمية التعرف عن قرب إلى متطلبات السوق المحلي في دولة الإمارات والمنطقة.

من جهته، قال جانيس كينبرجر، المدير الإداري لشركة German Tech Machinery، إن الشركة تحتفل هذا العام بمرور 15 عاماً على تأسيسها، وتركز جهودها على توفير حلول متكاملة للقطاع تتجاوز بيع الماكينات، من خلال تقديم أدوات تشغيل عالية الدقة تشمل معدات القص، والتشكيل، والحفر، والتلميع والتجميع، مشيراً إلى أن هذه الحلول الذكية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتجمع بين التكنولوجيا والمهارة لإنتاج تشطيبات احترافية تضيف قيمة حقيقية للمنتج النهائي.

بدوره، أوضح عبدالله حامد، مدير المبيعات في شركة SIMCO، أن الشركة شاركت في معظم دورات المعرض السابقة، ونجحت في إتمام صفقات بيع مباشرة منذ اليوم الأول للحدث، بفضل العروض الخاصة التي تقدمها. ولفت إلى أن SIMCO تعد أول من دخل هذا المجال في منطقة الخليج منذ عام 1993، حيث قامت بتأسيس خطوط إنتاج متكاملة للمصانع من خلال توفير الماكينات والتدريب، مشيراً إلى أن الشركة تمثل عدداً من العلامات التجارية العالمية، منها FELDER Group النمساوية، وNanxing الصينية.