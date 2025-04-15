«إيفزا دبي» تستعرض الفرص الاستثمارية أمام الشركات الألمانية

اختتمت «إيفزا دبي»، مجتمع المناطق الحرة في دبي، مشاركتها في معرض زوكونفتستاج 2025، والذي استضافته الرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة في برلين.

وأفادت في بيان، بأن المشاركة تؤكد التزام سلطة المنطقة الحرة بتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا.

وقال يوخن كنيشت، الرئيس التنفيذي لـ«إيفزا دبي»: تتمتع سلطة المنطقة الحرة بسجل حافل من النجاحات في خدمة مجتمع الأعمال الألماني ووجودنا في معرض زوكونفتستاج 2025 يدعم الشركات الألمانية في توسعها الدولي، كما يعزز أيضاً اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دفع الاستثمار الأجنبي المباشر«، مؤكداً أن إيفزا تسهم في ربط الشركات ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمكّنهم من تحسين الفرص واغتنامها، وإحداث تأثير هادف داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأعرب كريستوف أهلهاوس رئيس المجلس التنفيذي الفيدرالي لجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية، عن ترحيبه بمشاركة «إيفزا دبي» كشريك رئيسي في أكبر حدث للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025، لافتاً إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون المشترك بين المجلس و«إيفزا دبي»، والتي تعزز فرص النمو وتفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية.

وأشار«أهلهاوس»، إلى أن مشاركة «إيفزا دبي» في معرض «زوكونفتستاج 2025» يعزز من حضورها وانتشارها العالمي، كما يعزز مكانتها القوية كبوابة موثوقة بين ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، مما يُمكّن الشركات من النمو والازدهار خارج الحدود.