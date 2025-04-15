تعاون «باي-بال» و«تيرا-باي» لتوسيع خدمات الدفع عبر الحدود إقليمياً

أعلنت شركة «باي-بال» PayPal، منصة المدفوعات والتجارة الرقمية العالمية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع «تيرا-باي» TerraPay، الشركة العالمية الرائدة في تحويل الأموال، بهدف تمكين العملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا من تحويل الأموال بشكل فوري. وتسعى هذه الشراكة إلى دعم النمو الاقتصادي عبر تسريع وتسهيل المعاملات المالية العابرة للحدود، وربط البنوك والمحافظ الرقمية والمؤسسات المالية ضمن شبكة موحدة وآمنة.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة Mordor Intelligence فمن المتوقع أن يبلغ حجم سوق المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 251.34 مليار دولار خلال العام 2025، وأن يصل إلى 422.56 مليار دولار بحلول العام 2030.

وفي ظل الطلب المتزايد على حلول دفع سريعة وآمنة وفعالة تسهم هذه الشراكة في سد الثغرة الحيوية في البنية التحتية للاتصالات المالية، مما يمكن ملايين الأفراد والشركات من الانخراط بشكل أوسع في الاقتصاد العالمي. من خلال ربط حساب PayPal الآمن ستعمل TerraPay كممكن يسمح لمستخدمي المحفظة الإلكترونية والبنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بتحويل الأموال بسلاسة إلى حسابات PayPal الخاصة بهم.

الفرص الاقتصادية

وقال أوتو ويليامز، نائب الرئيس الأول، المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «باي-بال»: «تتقدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بخطى سريعة على طريق التحول الرقمي، إلا أن العديد من الحواجز المالية لا تزال تعيق النمو. نحن في «باي-بال» ملتزمون بتغيير هذا الواقع. ومن خلال شراكتنا مع «تيرا-باي» نسهم في تسهيل حركة الأموال عبر الحدود بسرعة وأمان ودون تعقيدات للشركات والأفراد، مما يعزز الفرص الاقتصادية، ويبني مستقبلاً مالياً أكثر شمولاً وترابطاً للمنطقة».

وستوفر الشراكة للعملاء مزايا متعددة تشمل: ربط الحسابات بشكل آمن مع «باي-بال» وتحويل الأموال بسلاسة من المحافظ الرقمية والحسابات المصرفية، وتوسيع نطاق الاتصال المالي، بما يمكن الملايين من المستخدمين من إجراء المعاملات الدولية بسهولة، وتعزيز الشمول المالي، بما يتيح للأفراد والشركات المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

نقطة تحول

من جهته قال آني ساني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في «تيرا-باي»: «تتمثل رسالتنا في «تيرا-باي» في تمكين عالم تصبح فيه المعاملات الرقمية سهلة وآمنة وميسّرة للجميع. وتمثل شراكتنا مع «باي-بال» نقطة تحول رئيسية نحو توسيع الوصول المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل بنيتنا التحتية العالمية المتكاملة نساعد في تجاوز القيود التقليدية للنظام المصرفي. ومع التوافقية المدمجة في نظامنا نربط بين البنوك والمحافظ الرقمية، مما يسهل على المستخدمين إجراء المعاملات بسلاسة على نطاق عالمي، ويدعم توسع الشركات في أسواق جديدة، لنقود معاً تحولاً نوعياً في عالم المدفوعات الرقمية».