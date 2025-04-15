«لازارد» تعلن عن توسع استراتيجي في الإمارات بمقر في أبوظبي

أعلنت شركة لازارد ليمتد، المسجلة في بورصة نيويورك، عن توسعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، حيث ستفتتح مقرها الرئيسي للخدمات الاستشارية المالية في أبوظبي، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية، حيث تجسد الخطوة دور أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والمال، وتؤكد التزام لازارد بتعميق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل كمستشار موثوق للعملاء في أنحاء المنطقة.

وكجزء رئيسي من هذا التوسع، قامت لازارد بتعيين حسين التاجر رئيساً تنفيذياً لخدمات الاستشارات المالية في الإمارات، ويتمتع التاجر بأكثر من 20 عاماً من الخبرة ولديه فهم وإدراك عميق للمنطقة، وسوف يلعب دوراً محورياً في تعزيز التوسع الاستراتيجي لشركة لازارد في الإمارات وتعزيز العلاقات القوية مع العملاء.

وقال بيتر أورزاج، الرئيس التنفيذي للاستشارات المالية في لازارد: «نحن متحمسون لتعزيز وجودنا في الإمارات، وهي دولة ذات أهمية استراتيجية وفرص مذهلة».

وأضاف: «من خلال اعتماد أبوظبي مركزاً للخدمات الاستشارية المالية في الدولة، نعزز من قدرتنا على تقديم نصائح مخصصة لعملائنا في واحد من أكثر الأسواق حيوية ونشاطاً في العالم».

يذكر أن حسين التاجر سيعمل بشكل وثيق مع سارة السحيمي، رئيس مجلس الإدارة، ووسيم الخطيب، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تعزيز تفاعل لازارد مع العملاء في المنطقة.

وقبل انضمامه إلى لازارد، شغل التاجر منصب رئيس القطاع المصرفي في دبي، ورئيس القطاع المصرفي العالمي في بنك إتش إس بي سي وبنى مسيرة مهنية مميزة منذ عام 2003. ويحمل التاجر درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال المالية والمصرفية من الجامعة الأمريكية في دبي، الإمارات.