«بي كيه إن 301» للتكنولوجيا المالية ترفع رأسمالها بقيمة 23.8 مليون دولار

أعلنت مجموعة «بي كيه إن 301 BKN301 Group» العالمية المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية والمصرفية، عن زيادة رأسمالها بقيمة 23.8 مليون دولار، حيث تعزز الخطوة خطط المجموعة للتوسع على المستوى العالمي، وتدشين عملياتها في الإمارات، السعودية، وعدد من الأسواق الأوروبية، عبر النمو العضوي للأعمال، وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، علاوة على تطوير منصتها لخدمات التكنولوجيا المالية المخصصة للقطاع المصرفي «أوركستراتور».

تعكس زيادة رأس المال عبر جولة تمويلية ناجحة، ضمن سلسلة التمويل B، الدعم المتواصل الذي تحظى به المجموعة من قبل مستثمرين مساهمين بالفعل فيها، إلى جانب استقطاب طيف متنوع من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد والمؤسسات المتخصصة.

وتوفر منصة أوركستراتور حلاً متطوراً للعمليات المصرفية الأساسية، ومعالجة المدفوعات، والمحافظ الرقمية، وإصدار البطاقات، وعمليات المطابقة المتصلة بالاستخدام الآمن للتطبيقات المالية، والخدمات العابرة للحدود، والمصادر المصرفية المفتوحة، والذكاء الصناعي التوليدي، الأمر الذي يضمن الربط الآمن مع الأنظمة المستخدمة لدى الجهات الأخرى.

وتسهم «بي كيه إن 301» بفعالية في تعزيز أنشطة القطاع المالي، إذ يوفر نموذج أعمالها المبتكر والقابل للتوسع للمصارف التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية والمصارف الرقمية- بما في ذلك الأعمال المصرفية المستندة إلى سلسلة الكتل ومنصات رقمنة المعاملات- الدمج الآمن والمرونة لحلولها، وتسريع وتيرة النمو والتوسع إلى أسواق جديدة.

نمو متسارع

وأثبتت «بي كيه إن 301» على وجه السرعة، فعالية نموذجها في أسواق عالية النمو، مثل أفريقيا والشرق الأوسط، حيث وقع الاختيار على خدماتها من قبل مؤسسات مالية مصرية بارزة، تتعامل مع 18 مليون عميل يومياً في مصر وحدها، على سبيل المثال. وتعمل المجموعة حالياً على تعزيز حضورها في أوروبا، لتدشن بذلك مرحلة جديدة من النمو، كرائد عالمي في هذا المجال. وقد انطلقت هذه المرحلة الجديدة من النمو في القارة الأوروبية من إيطاليا، إذ عقدت المجموعة شراكة استراتيجية مع المصرف الرقمي neobankHYPE، من خلال استخدام منصة «أوركستراتور» لخدمات التكنولوجيا المالية المخصصة للقطاع المصرفي في تطبيقاته الرقمية.

أداء متميز

وقد نجحت مجموعة «بي كيه إن 301» في الوصول إلى نقطة تعادل الإيرادات مع النفقات، وبلغ إجمالي الإيرادات 18.4 مليون يورو في عام 2024، بزيادة نسبتها 51 ٪ على أساس سنوي، وكذلك زيادة نسبتها 236 ٪ لصافي الإيرادات على أساس سنوي. وحققت المجموعة نمواً نسبته 187 ٪، منذ دخولها السوق في عام 2021. ومن المتوقع وصول حجم سوق خدمات التكنولوجيا المالية الداعمة للقطاع المصرفي والمالي إلى 60 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي تراكمي 17 %، بحسب بيانات آلايد ماركت ريسيرتش.

مرحلة جديدة

وقال ستيفن موتشيولي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي كيه إن 301»: «يمثل استقطاب العديد من المستثمرين البارزين الجدد، والثقة المستمرة من قبل المستثمرين الآخرين ممن وثقوا في مشروعنا منذ البداية، خير دليل على قوة نموذجنا. يعد إنجاز الجولة التمويلية من السلسلة التمويلية B للسوق، أمراً بارزاً، ويمثل بداية مرحلة جديدة من النمو. هدفنا واضح، ويتمثل في توفير منصة فعالة ومبتكرة وقابلة للتوسع في مجال التكنولوجيا المالية الداعمة للقطاع المصرفي. وفي ضوء خطتنا للنمو في هذا القطاع، نتوقع تحقيق معدل ربحية تراكمي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نسبته 36 ٪، بحلول 2028، كما نستهدف توفير خدمات مالية وخدمات مدفوعات مبتكرة وسلسة، لعدد متزايد من المؤسسات وعملائهم».

وبدوره، قال إنريكو فيلي رئيس صندوق التحول الرقمي في سي دي بي فينتشر كابيتال: «تقدم «بي كيه إن 301»، خير مثال على التميز في هذا المجال، وذلك من منظور تجربة العملاء والشركاء حول العالم، باعتبارها مشغلاً عالمياً، يسهم بفعالية في تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية. ومن جهتها، تلتزم سي دي بي فينتشر كابيتال، بدعم الشركات الساعية إلى تسريع وتيرة الابتكار، وخلق القيمة في مجالات أعمالها. لدينا ثقة كبيرة في المشروع، وفي ما أنجزه فريق العمل في «بي كيه إن 301»، ونحن عازمون على دعمهم لتحقيق أهدافهم الطموحة».