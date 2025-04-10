«كوفاس» العالمية تختار دبي لمؤتمرها السنوي

تستضيف دبي في 15 أبريل الجاري المؤتمر السنوي للشركة العالمية «كوفاس» المتخصصة في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر، الذي يعد من أبرز الفعاليات المعترف بها في مجال تقييم المخاطر الاقتصادية.

يجمع الحدث الذي سيعقد في فندق ون آند أونلي رويال ميراج نخبة من كبار الاقتصاديين وقادة الأعمال بهدف استعراض أبرز التحديات التي تواجهها الشركات في الوقت الراهن وتقديم تحليلات متعمقة بشأنها ورؤى استراتيجية حول الاتجاهات العالمية الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير في تشكيل المشهد التجاري خلال الفترة المقبلة.

ويُعد المؤتمر الذي تنظمه كوفاس سنوياً، من أبرز الفعاليات المعترف بها في مجال تقييم المخاطر الاقتصادية.