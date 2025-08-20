شركة X0PA AI تفتتح مقرها الإقليمي في دبي

أعلنت X0PA AI ، الشركة السنغافورية المتخصصة في عمليات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن اختيار دبي مقراً إقليمياً لعملياتها في الشرق الأوسط وفي إطار هذه الخطوة التوسعية، ستطرح الشركة في السوق الإماراتي أول منصة عالمية لتقنية الموارد البشرية متوافقة مع معيار AI Verify ، إلى جانب منظومتها التوظيفية المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تتولى نينا ألاج سوري، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إدارة المقر الإقليمي مباشرةً، في إشارة إلى التزام X0PA AI طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط عقب النجاحات التي حققتها الشركة مع مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية والمؤسسية في سنغافورة.

منصة شاملة

وتعمل منصة X0PA AI على إعادة ابتكار دورة التوظيف بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي لتقديم أداء أكثر كفاءة بالمقارنة مع أنظمة تتبع المتقدمين التقليدية وتوفير تحليلات استشرافية، وعمليات فرز خالية من التحيّز، ومطابقة آلية بين المرشحين والوظائف. وتتيح المنصة الوصول إلى أكثر من 250 مليون ملف للمرشحين على مستوى العالم، مستعينة بتقنيات التعلّم الآلي لتقييم المرشحين وفقاً للمهارات وإمكانيات الأداء والتوافق الثقافي، بدلاً من الاعتماد على السمات الديموغرافية فقط.

وتتنبأ خوارزميات المنصة باستقرار وأداء المرشحين مستقبلاً، ما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات توظيفية قائمة على البيانات، علاوة على تقليص مدة التوظيف بنسبة تصل إلى 50% وخفض تكاليف التوظيف بما يصل إلى30%. كذلك، تتكامل المنصة بسلاسة مع البنية التحتية للموارد البشرية لدى مختلف الشركات، مثل أنظمة التتبع الرئيسية، ومنصة لينكد إن، ومنصات الإعلان عن الوظائف وأنظمة جدولة مواعيد المقابلات.

استقطاب المواهب

وقالت نينا ألاج سوري، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة X0PA AI: "يتصدى نهجنا القائم على الذكاء الاصطناعي لجميع التحديات التي تواجهها المؤسسات حالياً في مجال التوظيف. بدءًا من استقطاب المواهب وفرز السير الذاتية، مرورًا بعمليات التقييم وانتهاءً بالقدرة على التنبؤ باحتمالات استبقاء الموظفين، توفر الشركة منظومة معرفية ذكية ومتكاملة تمكّن المؤسسات من بناء قواها العاملة بطريقة غير مسبوقة".