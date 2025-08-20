«إتش دي آي جلوبال» تسجل نتائج مالية إيجابية وتواصل التوسّع بالإمارات

وساهم المكتب بتحقيق النتائج الإيجابية الإجمالية للشركة متعددة الجنسية التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها والتابعة لمجموعة «تالانكس جروب» (Talanx Group).
وأضاف: « نواصل توسعنا الاستراتيجي في دولة الإمارات، مستندين إلى كفاءات متخصصة تم ضمها أخيراً في مجالي هندسة المخاطر والمسؤوليات.
وتعزز استراتيجيتنا المتنوعة، إلى جانب الظروف المواتية التي توفرها السوق، قدرتنا على ترسيخ مكانتنا شركة عالمية تتمتع بالمرونة، مع التركيز على حلول إدارة المخاطر المصممة بحسب احتياجات كل عميل.
وتجسد منطقة الشرق الأوسط جزءاً رئيسياً في خطتنا للنمو على المستوى الدولي، وتعكس التزامنا بتلبية احتياجات قاعدة متجددة من العملاء من خلال حلول مخصصة ومتكاملة».
وبعد تعديل الأرقام لتأثيرات تقلبات العملة، ارتفعت إيرادات التأمين 8% إلى 5.1 مليارات يورو، مقارنة بـ 4.8 مليارات يورو للفترة ذاتها من عام 2024 (وبنسبة 7% بالقيمة الاسمية). وبلغ صافي خدمات التأمين 430 مليون يورو، محافظاً على استقراره مقارنة بـ 429 مليون يورو في العام الماضي.
وموقع دبي الاستراتيجي وتركيبتها السكانية الشابة والمتنوعة يؤهلانها لاستقطاب أفضل الكفاءات، ويدعمان مسيرة التنمية وخطط النمو الاقتصادي الطموحة.
ونؤكد التزامنا العميق ببناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الحوار المستمر والتعاون الاستراتيجي».