«إتش دي آي جلوبال» تسجل نتائج مالية إيجابية وتواصل التوسّع بالإمارات

حققت شركة «إتش دي آي جلوبال» (HDI Global SE)، الرائدة في التأمين المؤسسي والمتخصص، نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول لعام 2025 مع تسجيل نمو في الإيرادات والأرباح ويعزى هذا الأداء القوي بشكل رئيسي إلى التوسع في الأعمال الجديدة، وهو ما ساهمت فيه جميع خطوط التأمين دون استثناء.

وفي هذا السياق، تجاوز مكتب «إتش دي آي جلوبال» في دبي التوقعات في عدد من القطاعات، واستقطب العديد من الكفاءات لدعم خطط نموه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وساهم المكتب بتحقيق النتائج الإيجابية الإجمالية للشركة متعددة الجنسية التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها والتابعة لمجموعة «تالانكس جروب» (Talanx Group).

وقال ويليم فان ويك، المدير العام لمكتب «إتش دي آي جلوبال» في دبي: «اختتمت عملياتنا في مركز دبي المالي العالمي عامها الأول بنجاح خلال النصف الأول من عام 2025، متجاوزة التوقعات في قطاعي العقارات والهندسة، بفضل الدعم المتواصل من جميع الشركاء، إلى جانب الأداء المتميز لفريق العمل».

وأضاف: « نواصل توسعنا الاستراتيجي في دولة الإمارات، مستندين إلى كفاءات متخصصة تم ضمها أخيراً في مجالي هندسة المخاطر والمسؤوليات.

وتعزز استراتيجيتنا المتنوعة، إلى جانب الظروف المواتية التي توفرها السوق، قدرتنا على ترسيخ مكانتنا شركة عالمية تتمتع بالمرونة، مع التركيز على حلول إدارة المخاطر المصممة بحسب احتياجات كل عميل.

وتجسد منطقة الشرق الأوسط جزءاً رئيسياً في خطتنا للنمو على المستوى الدولي، وتعكس التزامنا بتلبية احتياجات قاعدة متجددة من العملاء من خلال حلول مخصصة ومتكاملة».

على المستوى العالمي، سجلت «إتش دي آي جلوبال» نمواً ملحوظاً في كل من الإيرادات وصافي الأرباح خلال النصف الأول من 2025.

وبعد تعديل الأرقام لتأثيرات تقلبات العملة، ارتفعت إيرادات التأمين 8% إلى 5.1 مليارات يورو، مقارنة بـ 4.8 مليارات يورو للفترة ذاتها من عام 2024 (وبنسبة 7% بالقيمة الاسمية). وبلغ صافي خدمات التأمين 430 مليون يورو، محافظاً على استقراره مقارنة بـ 429 مليون يورو في العام الماضي.

وفي ضوء النتائج القوية التي حققتها «إتش دي آي جلوبال»، يواصل ويليم فان ويك تبنيه نظرة متفائلة للنصف الثاني 2025. وقال : «نرى في مشهد الشرق الأوسط المتجدد فرصاً واعدة لكل من الشركة وعملائنا على حد سواء.

وموقع دبي الاستراتيجي وتركيبتها السكانية الشابة والمتنوعة يؤهلانها لاستقطاب أفضل الكفاءات، ويدعمان مسيرة التنمية وخطط النمو الاقتصادي الطموحة.

ونؤكد التزامنا العميق ببناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الحوار المستمر والتعاون الاستراتيجي».