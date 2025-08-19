‏ «كوتاك ماهيندرا» الهندية تحصل على ترخيص هيئة الأوراق المالية

أعلنت شركة كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال المحدودة، التابعة بالكامل لبنك كوتاك ماهيندرا المحدود، عن حصولها على ترخيص لمزاولة أنشطة إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية من هيئة الأوراق المالية والسلع، وهي الجهة المنظمة لأسواق المال في دولة الإمارات.

مع هذا الاعتماد، تصبح «كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال» أول شركة هندية تحصل على الترخيص من الهيئة، في خطوة تعد محطة بارزة في مسيرة تطوير الخدمات المالية العابرة للحدود.

كما يمهد هذا التطور الطريق لإطلاق صناديق استثمار مسجلة في دولة الإمارات وموجهة للمستثمرين الأفراد، ما يعزز مكانة الدولة مركزاً مالياً واستثمارياً رائداً في المنطقة.

وقال شيام كومار، رئيس ومدير «كوتاك إنترناشيونال»: «نتشرف بحصولنا على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع، والذي يؤكد التزامنا الثابت تجاه دولة الإمارات ورؤيتنا الهادفة إلى تعزيز أسواق المال العالمية المترابطة والشفافة.

وفي ظل الاهتمام العالمي الذي يشهده الاقتصاد الهندي، ومن خلال هذا الترخيص، سنوفر للمستثمرين الأفراد في الإمارات فرصة الوصول إلى الاستراتيجيات والخيارات الاستثمارية التي تركز على السوق الهندية، لمساعدتهم في تنويع محافظهم، وتمكينهم من المشاركة في أكثر الأسواق ديناميكية ومرونة حول العالم».

وتعتزم «كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال» الاستفادة من الترخيص لدعم نمو قطاع صناديق الاستثمار في الإمارات من خلال تقديم حلول مخصصة للمستثمرين الأفراد، مع خطط لإطلاق صناديق تتماشى مع استراتيجياتها الناجحة في صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل المسجلة في لوكسمبورغ والاستراتيجيات الاستثمارية التي تركز على الهند، على أن يفتح باب الاكتتاب أمام المستثمرين في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من 2025.