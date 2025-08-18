«مورفوير» للحوسبة اللامركزية تضيف الإمارات إلى شبكتها العالمية



أعلنت شركة مورفوير العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة اللامركزية، عن توسيع عملياتها عبر إضافة الإمارات إلى شبكتها العالمية التي تشمل بالفعل مركزاً في باراغواي.

ويمثل هذا التوسع خطوة محورية ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى إنشاء شبكة عالمية .

وقال كينسو تريبينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«مورفوير»: «قررنا افتتاح مقر للشركة في أبوظبي.

وهذا التوسع لا يتعلق بالموقع الجغرافي فقط، بل هو خطوة لربط النقاط بين الطاقة المتجددة، والحوسبة المتقدمة للذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية اللامركزية على مستوى عالمي».

وتخطط «مورفوير» على المدى الطويل لربط مراكزها في باراغواي وأبوظبي.

وتعمل الشركة بذلك في الولايات المتحدة وباراغواي والإمارات، حيث تستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، ووحدات معالجة الرسومات من NVIDIA، وتقنيات حماية البيانات عبر البلوك تشين، لتقديم حلول آمنة وقابلة للتوسع في مجالي الذكاء الاصطناعي والتعدين.