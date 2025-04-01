«إيجنكس» تستحوذ على «هايبركو»



أعلنت شركة «إيجنكس» التابعة لمجموعة «داماك» عن استحواذها بالكامل على شركة «هايبركو» الفنلندية المتخصصة في مراكز البيانات.

يجسد هذا الاستحواذ رؤية المجموعة في تقديم بنية تحتية رقمية مستدامة ومتطورة على مستوى العالم، كما يعزز من حضورها في السوق الأوروبية ويسهم في تطوير قطاع مراكز البيانات في المنطقة، مع توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وتتمركز عمليات «هايبركو» في فنلندا والسويد، وتستفيد من وفرة مصادر الطاقة المستدامة، والأنظمة الرقمية المتقدمة، ومستويات الاتصال العالية في دول الشمال الأوروبي. وبموجب الاستحواذ، سيواصل المؤسسون الثلاثة للشركة عملهم مع الفريق لقيادة المرحلة التالية من النمو.

وقال حسين سجواني، مؤسس مجموعة «داماك»: يتماشى هذا الاستحواذ مع رؤيتنا في بناء شراكات قوية والاستثمار في تطوير بنية تحتية رقمية عالمية قابلة للتوسع. تمتلك هايبركو فريقاً متميزاً وخبرة عميقة في السوق، بالإضافة إلى التزامها بالابتكار، ما سيُعزز نجاحنا في تلك المنطقة.

نخطط لتطوير قدرة تشغيلية كبيرة في المستقبل في دول الشمال، وتعزيز وجودنا القوي في سوق مراكز البيانات هناك.

من جانبه، قال أليكسى تايبالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هايبركو»: تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرتنا. إن التعاون الاستراتيجي مع إيجنكس ومجموعة «داماك» يسرع من عملية تنفيذ خططنا المستقبلية والمتمثلة في تقديم بنية تحتية مستدامة على نطاقٍ واسع مخصصة لكبرى شركات الحوسبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ومع وجودنا الراسخ في فنلندا والسويد، وقدرتنا على الوصول إلى طاقة منخفضة الانبعاثات، وتركيزنا على التوسع، فإننا في موقعٍ مثالي لتلبية الطلب الرقمي المتنامي في المنطقة وخارجها.

ومنذ إطلاقها في عام 2021، توسعت إيجنكس على نحوٍ كبير في عدد من أبرز الأسواق العالمية في مراكز البيانات. وتضم الشركة أكثر من 100 شخص ممن يتمتعون بخبراتٍ كبيرة وكفاءاتٍ عالية، وهي بصدد الوصول إلى قدرة تشغيلية تصل إلى 55 ميجاواط في الشرق الأوسط بحلول عام 2025، مع قدرة عالمية متوقعة تتجاوز 3000 ميجاواط. وتهدف الشركة أيضاً إلى تحقيق قدرة تشغيلية تتجاوز 300 ميغاواط بحلول عام 2026، مدعومة بمحفظة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار أمريكي، تشمل أسواقاً رئيسة في جنوب شرقي آسيا.