4 ملايين وحدة مباعة من «جيلي إمجراند» عالمياً

كشف المركز الميكانيكي للخليج العربي، الموزّع الرسمي المعتمد لعلامة جيلي للسيّارات في الإمارات، عن احتفاله بإنجاز تاريخي، يتمثّل بتخطّي المبيعات التراكمية العالمية لطراز «جيلي إمجراند» أربعة ملايين وحدة في شهر يونيو 2025. ويسلط هذا الإنجاز المهم الضوء على الشهرة المستمرة التي يحظى بها الطراز، وجودته الاستثنائية، وثقة الأسواق به في مناطق متنوعة.

ومنذ طرحه لأول مرة في عام 2009، تميّز طراز «جيلي إمجراند» بتصميم متطور، وتقنيات مبتكرة، وأداء موثوق. وصُمم لتلبية المتطلبات المتطورة للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم، إذ يوفر توازناً بين التكلفة المقبولة والميزات المتقدمة، ليرسخ مكانته بصفته أحد أبرز الخيارات في صدارة المشهد التنافسي لسيارات السيدان.

وسجّل الطراز أداء مبيعات قوياً في أكثر من 25 دولة ومنطقة، مع تحقيق نتائج مذهلة في سوق الشرق الأوسط تحديداً. وتُصنّف «جيلي إمجراند»، سيارة السيدان الصينية الأفضل أداء في الإمارات، في المرتبة الأولى لسيارات السيدان من الفئة C، بعد استحواذها على حصة 12 % في السوق. وفي مايو 2025، خرجت السيارة رقم أربعة مليون من طراز جيلي إمجراند، من خط إنتاج مصنع تشانغشينغ في هوتشو بمقاطعة تشجيانغ، ما مثّل لحظة فارقة في مسيرة جيلي في صناعة السيارات.

وتمتاز السيارة بتصميم أنيق وملائم للبيئات الحضرية، وتجمع بين الحيوية والأناقة الراقية، مع محرك سعة 1.5 لتر، يعمل بنظام الحقن المباشر، وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات واستجابة سلسة. وتنتج السيارة قوة 121 حصاناً، وعزم دوران 152 نيوتن متر، مع معدّل استهلاك وقود اقتصادي، يصل إلى 6.4 لترات لكل 100 كيلومتر. وتوفر إمجراند، التي صُممت بالاستناد إلى منصة BMA المتقدمة من جيلي، تجربة قيادة سلسة ومستقرة، ومزودة بميزات، مثل مساعد الانطلاق على التلال، وفرامل إلكترونية يدوية، ونظام التحكم في الجر، ونظام أولوية الفرملة الكامل. وتجسد المقصورة أرقى معايير الفخامة، من خلال نظام ترفيهي عالي الدقة، بقياس 12.3 بوصة، وشاشة عدادات رقمية، ومقاعد مكسوّة بجلد صناعي PVC منخفض الضغط، إلى جانب سقف بانورامي، يعزز الإحساس بالرحابة. وتتوفر السيارة بستة ألوان عصرية، من الرمادي السماوي إلى الأزرق، وتجمع بين الأداء والسلامة والهدوء.

وقال الدكتور أندرياس شاف مدير مجموعة البطحاء للسيارات: جسد طراز «جيلي إمجراند» التزامنا بتوفير قيمة استثنائية، من خلال سيارات تتفوق من ناحية تجربة القيادة والذكاء والأمان، مع تصميم مريح وسهل الاستخدام. ويعكس بيع أربعة ملايين وحدة من هذه السيارة، الثقة والتقدير الذي نحظى به من عملائنا في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم. ونفخر بالإسهام في هذا الإنجاز المذهل، والذي يلهمنا لمواصلة تقديم التميز لعملائنا وشركائنا.